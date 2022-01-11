الامارات | أحدث ظهور لتركي آل الشيخ بعد خروجه من المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لتركي آل الشيخ بعد خروجه من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تضمن صورة حديثة له بعد إجرائه عملية جراحية بمستشفى في نيويورك وخروجه من المستشفى.

وحظيت الصورة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لتركي آل الشيخ بأن ينعم الله عليه بالصحة والعافية دائما.

وكان آل الشيخ، كشف عن إجرائه عمليه جراحية في أمريكا قبل عدة أيام وطمأن الجميع على صحته، موضحا أنه غادر المستشفى وسيستريح لأيام ثم يعود إلى منزله في الرياض.

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