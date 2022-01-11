لايف ستايل

سعر خيالي لـ ساعة محمد صلاح في جلسة تصويره الجديدة: شكله متلغبط

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

محمد صلاح

خضع محمد صلا لاعب منتخب مصر، ونادي الإنجليزي لجلسة تصوير جديدة لافتة للنظر، لصالح مجلة GQ المتخصصة في شؤون الرجل من صحة وجمال وستايل.

وأثارت الصور سخرية مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة ستايل محمد صلاح الذي ظهر به، لكن ساعة فخمة ارتداها «مو صلاح»، لفتت النظر خلال التصوير.

ويستعرض التقرير التالي سعرها وماركتها وكل تفاصيلها بحسب مواقع البيع عبر الإنترنت، ونشرت صفحة egypt watch المهتمة بساعات المشاهير بالتحديد ماركة وتفاصيل الساعة.

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تفاصيل ساعة محمد صلاح

ارتدى اللاعب محمد صلاح ساعة أيقونية من ماركة Audemars Piguet، من كوليكشن Royal Oak، باللون الأزرق.

الساعة مصممة من قبل Genta بإلهام في التصميم الرئيسي من ساعات Patek’s Nautilus وكذلك ساعات IWC's Ingenieur، ما يضفي مظهرًا صناعيا على كليهما.

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وتتكون الساعة التي ارتداها محمد صلاح بشكل أساسي من علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 41 ملم مع سوار مدمج وميناء أزرق من نوع Grande Tapissierie. ⁣

ويبلغ سعر الساعة للبيع في الأسواق حاليا نحو 70 ألف دولارا أمريكيا أي مليون و102 ألف جنيه.

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تفاصيل جلسة تصوير محمد صلاح

يذكر أن اللاعب محمد صلاح خضع إلى جلسة تصوير غريبة وفريدة من نوعها ارتدى خلالها ملابس مجنونة وغير متناسقة رياضية على كلاسيكية، بـ ستايل قديمن من سبعينيات القرن الماضي، ولم يكتف بطقم واحد وإنما ارتدى أكثر من ستايل كانت جيعها غريبة وهو ما أدى إلى انتشار الصور على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات الجمهور الساخرة من إطلالة صلاح.

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جلسة تصوير محمد صلاح كانت لصالح مجلة GQ المهتمة بشؤون الرجال ومن بين التعليقات على الصور، «في إيه يا صلاح ليه كدة بس، شكلك متلغبط»، و«لما مامتك تعملك محمد هنيدي في البيت»، وغيرها من التعليقات الساخرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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