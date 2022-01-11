كورونا اليوم: مفاجأة بشأن الـ3 أشهر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تحذير من الأجسام المضادة

كشفت الدراسة التي أجراها العلماء الأمريكيون مشكلة يواجهها 177 طبيبا أمريكيا قد أصابهم فيروس كورونا قبل ظهور اللقاحات، وتحدث فريق من العلماء في معهد أمراض القلب في لوس أنجلوس الأمريكية عن خطورة تعرض لها هؤلاء الأطباء. وأشاروا إلى أن الأجسام المضادة التي تظهر لدى الإنسان بعد التعافي من "كوفيد – 19" يمكن أن تهاجم خلاياه السليمة.

وقال العلماء في دراسة نشرتها مجلة Journal of Translational Medicine العلمية إن الإنسان تسجل لديه حتى بعد التعافي من "كوفيد - 19" ببضعة أشهر كميات كبيرة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تعمل بشكل خاطئ وتشكل خطورة عليه، وقد أظهرت الدراسة أن 177 طبيبا قد أصابهم فيروس كورونا قبل ظهور اللقاحات كانوا يعانون طيلة 6 أشهر من الالتهابات المزمنة في المفاصل والجلد والاضطرابات في جهاز الأعصاب، وفقا لروسيا اليوم.

"الصحة العالمية": نهاية الجائحة تلوح في الأفق لكن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون صعبة

أعلن المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو أن مؤشرات انتهاء جائحة كورونا بدأت تلوح في الأفق، لكنه حذر من أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستبقى الوضع الصحي في العالم صعبا.

وقال نابارو لقناة "سكاي نيوز": "أخشى أننا نركض في سباق ماراثون، لكن لا يمكن القول إننا قريبون من نهاية المسافة. نرى أن النهاية ليست بعيدة، لكننا سنواجه قفزات عدة (من انتشار المرض) قبل أن نصل إليها".

وأوضح الباحث أن فيروس كورونا مستمر في تطوره وسنرى ظهور سلالات جديدة منه عما قريب، مضيفا أن المنظومات الصحية في غرب أوروبا تقاوم الجائحة بشكل فعال، إلا أن الوضع "في العديد من أنحاء العالم" حساس للغاية، وفقا لروسيا اليوم.

مزيج "أوميكرون ودلتا".. كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد لكورونا "دلتا كرون"

بعد فلورونا، وهي حالة حدوث كل من الإنفلونزا وكورونا في الشخص، ظهرت سلالة جديدة من كوفيد-19 يقال إنها تحفز العدوى المشتركة لـ دلتا و أوميكرون في الشخص.

يُطلق على هذه السلالة الجديدة من الفيروس التاجي اسم دلتا كرون Deltacron ، ووفقًا للخبراء، فإنها تشتمل على جينات شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا، وفقا لموقع timesofindia.

وتم العثور على سلالة دلتا كرون في قبرص، وفقًا لبيان أدلى به ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص، أخبر ليونديوس كوستريكيس، وهو أيضًا رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، العديد من وسائل الإعلام عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا وتشابهها مع متغيرات دلتا وأوميكرون، وفقًا للتقارير، تم الإبلاغ عن إجمالي 25 حالة من دلتا كرون حتى الآن، من بينها 11 حالة تم نقلهم إلى المستشفى في وقت سابق بسبب كوفيد.