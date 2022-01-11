إطلالات اليوم: روبي بإطلالة بوهيمية.. ودرة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

إنجي المقدم:

أطلت الفنانة إنجي المقدم بفستان كت طويل باللونين الأسود والفضي مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

روبي:

وخطفت الفنانة روبي الأنظار بإطلالة بوهيمية ناعمة أنثوية، إذ ارتدت فستانًا قصير باللون الأسود، ونسقت أعلاه جاكيت متعدد الألوان، وحذاء غريب باللون الأسود،

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

مي عمر:

كما ارتدت الفنانة مي عمر بالطو جلد باللون الأسود ونسقت معه تيشرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

لقاء الخميسي:

وتألقت الفنانة لقاء الخميسي بجاكيت باللون النبيتي ونسقت أسفله تيشرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

دينا فؤاد:

وارتدت الفنانة دينا فؤاد شميز باللون الأسود مع بنطلون متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

نيرمين الفقي:

وأطلت الفنانة نيرمين الفقي بجامبسوت كت باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نوال الزغبي:

وارتدت المطربة نوال الزغبي برنص باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

درة:

وتألقت الفنانة درة بچيب ميدي باللون الأوف وايت يتخلله الأسود، وبليزر وتوب بنفس اللون، واعتمدت قفازات طويلة باللونين الأسود والأوف وايت، ونسقت مع الإطلالة بوت قصير باللون الأسود