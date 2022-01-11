مزيج "أوميكرون ودلتا".. ما تريد معرفته عن "دلتا كرون" متحور كورونا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد فلورونا، وهي حالة حدوث كل من الإنفلونزا وكورونا في الشخص، ظهرت سلالة جديدة من كوفيد-19 يقال إنها تحفز العدوى المشتركة لـ دلتا وأوميكرون في الشخص.

يُطلق على هذه السلالة الجديدة من الفيروس التاجي اسم دلتا كرون Deltacron ، ووفقًا للخبراء، فإنها تشتمل على جينات شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا، وفقا لموقع timesofindia.

وتم العثور على سلالة دلتا كرون في قبرص، وفقًا لبيان أدلى به ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص.

أخبر ليونديوس كوستريكيس، وهو أيضًا رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، العديد من وسائل الإعلام عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا وتشابهها مع متغيرات دلتا وأوميكرون.

وفقًا للتقارير، تم الإبلاغ عن إجمالي 25 حالة من دلتا كرون حتى الآن، من بينها 11 حالة تم نقلهم إلى المستشفى في وقت سابق بسبب كوفيد.

فيما يلي بعض الاسئلة المتعلقة بـ دلتا كرون:

هل دلتا كرون هو المتغير الجديد المسيطر؟

لا، لم يتم تأكيد أي شيء بخصوص هذا حتى الآن، في الوقت الحالي، تتزايد العدوى التي يسببها متغير أوميكرون الخاص بـ كوفيد-19، وهي مصدر قلق رئيسي لخبراء الصحة.

هل اكتشفت حالات مصابة في عدة دول؟

لا، حتى الآن، تم الإبلاغ عن 25 حالة في قبرص فقط، وفقًا للبيان الرسمي الذي نقلته تقارير إعلامية، تم نقل 11 من الأفراد المصابين بدلتاكرون إلى المستشفى في وقت سابق بسبب COVID-19 والآخرون من عامة السكان، ومع ذلك، لا يُعرف أي شيء آخر عن الأفراد المصابين الآخرين مثل التشابه في حالتهم الطبية أو العمر أو الجنس.

هل دلتا كرون متغير مثير للقلق؟

وفا لما ذكره ليونديوس كوستريكيس، سيكشف المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة أكثر اعتدالا أو أكثر عدوى أم أنها ستنتصر على دلتا وأوميكرون.

تم إرسال 25 عينة إلى GSAID ، قاعدة البيانات الدولية لـ كورونا، وتمت معالجتها في إجراءات تسلسل متعددة في بلدان مختلفة، وقال وزير الصحة القبرصي مايكل هادجيبانتيلا إن المتغير الجديد لا يثير القلق وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل عنه هذا الأسبوع.

كيف يمكن التصرف مع هذا المتغير الجديد؟

كما اقترح الخبراء الطبيون في جميع أنحاء العالم، يجب على المرء دائمًا ارتداء الكمامات الموصى بها من قبل الخبراء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والحصول على التطعيم للبقاء في مأمن من عدوى كورونا.