"عفاريت طلعولي وسرير بيرقص".. هكذا استقبل المصريون زلزال الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات المواطنين حول الشعور بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم، خلال الساعة 3:07 صباحاً، والتي تسببت في جعل الكثير من المواطنين يشعرون بحالة من الخوف، نظرًا لشدتها.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر عمق البحر المتوسط، على بعد 48 كيلومتر من مدينة بافوس القبرصية، وذلك قرابة الساعة 3:07 صباحًا..

والزلزال الأخير هو الأقوى بعد أكبر الزلزال التي شهدتها المنطقة بقوة 6.8 درجة في عام 1996، وأودى بحياة شخصين في بافوس على طول الساحل الغربي لقبرص.

وكالعادة استقبل المصريون الزلزال من خلال موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نستعرضها في هذا التقرير.

وعبر البعض عن شعورهم بالزلزال بطريقة ساخرة، فيقول أحمد شوقي

في منشور على فيسبوك: "كنت مشغل قرآن وافتكرت عفاريت طلعولي أبويا لاقتني على حجره".

وأضاف علي السيد: "أنا كنت نايم على الكنبة لقيت الكنبة نترقص ولقت المروحة اللي بالسقف بترقص كانت شديده الحمد لله ربنا يستر".

وشعر البعض بحالة من الهلع نظرًا لأن الزال كان قويًا، فيقول عماد المنشاوي: "أنا وقعت من علي السرير"، ويقول حساب باسم مامت حمزة: "كان قوي فعلا دوخت والسرير كان بيرقص".

ويشعر البعض بالحزن لأنه لم يشعر بالزلزال، فيقول حساب على فيسبوك باسم أبى وأمى نور حياتى: "ياجماعة هو اللي مش بيحس بالزلزال يبقى مشكلته إيه؟ حد عنده فكرة ؟ مصر كلها حست بيه إلا أنا وكله عمال يقول ده كان جامد مع اني صاحية يبقى اسمه إيه لطفك يارب يمكن عشان بترعب منه ربنا خلانى محستش يارب سترك".