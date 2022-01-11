زلزال أقوى من 92.. ما الذي يجب عليك فعله أثناء الهزة الأرضية أينما كنت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت سواحل قبرص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المدن المصرية.

ووفق الهيئة الأمريكية ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر عمق البحر المتوسط، على بعد 48 كيلومتر من مدينة بافوس القبرصية، وذلك قرابة الساعة 3:07 صباحًا..

ويقول المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ الهزة الأرضية التي شهدتها مصر فجر اليوم، أقوى من زلزال 1992 على مقياس ريختر، إلّا أن وجود مركزه خارج الأراضي المصرية وتحديدا غرب جزيرة قبرص، حدّ من تأثيره.

ويتعين علينا معرفة الخطوات الصحيحة حال حدوث زلزال، واتباعها حفاظًا على سلامتنا، ونلخص تلك الخطوات في النقاط التالية، بحسب ما جاء في موقع "wikihow" الأمريكي.

1- في حالة حدوث الزلزال يفضل الجلوس على الأرض وتغطية جسمك بوسادة أو بطانية لحماية رأسك من سقوط شيء فوقها تجنًا لحدوث إصابات.

2- قم بتغطية جسمك من خلال التواجد أسفل الطاولة أو استخدام وسائد الأريكة كحماية لك ولجسمك لعدم تساقط الأشياء.

3- إعداد مجموعة مستلزمات الطوارئ، من خلال تجهيز زجاجات المياه والبطاريات، وبعض من أنواع الأدوية في حالة حدوث اصابات لأفراد أسرتك.

4- تأتي الكوارث الطبيعية دون سابق إنذار، ولكن في حالة تحذير البحوث الفلكية بأن من المتوقع حدوث زلزال يفضل أن تكون في منزلك، أما في حالة حدوثه أثناء تواجدك في الخارج، عليك بالتواجد في مكان آمن وتغطية رأسك باستخدام يدك لتجنب الحطام المتساقط.

5- في حالة حدوث إصابات عليك التأكد من وجود نزيف خارجي أو الجروح العميقة، قم باستخدام ضمادة ووضعها على الجرح لوقف تدفق الدم، وعند الانتهاء من الأزمة عليك زيارة الطبيب فورًا.

6- تجنب استخدام المصاعد فهى وسيلة غير آمنة على الإطلاق، وحتى صعود السلالم، لانهيارها في أي وقت، لذلك يفضل الجلوس في مكان ثابت وعليك بالانتظار حتى الانتهاء من موجة الزلزال.

وإلى جانب هذه النصائح، نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية إنفوجراف إرشادي لحماية نفسك من الزلزال كما في الصور بالأعلى.