تحذير عاجل من عصائر يشربها الأطفال: «البودرة» خطيرة على الكبد والكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحيانا كثيرة يتهافت الكثيرون على العصائر سريعة التحضير بدلا من عمل مجهود في عملها والتي تكون عبارة عن «بودرة» سواء كانت برتقال أو تمر أو سوبيا وغيرهم، وتذاب في مياه أو حليب.

وحذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية من البودرة التي تباع، إذ إنها تحمل ضرارا خطيرا ووصفه بـ«كارثة» على الشخص.

تحذيرات خطيرة من العصائر البودرة

وشرح الحوفي، لـ«هن»، أن هذه البودرة التي تباع في العطارة أو السوبر ماركت لعمل عصائر سريعة التحضير، تحتوي على مواد وتركيبات غير صالحة وضارة على صحة الإنسان.

العصائر البودرة تحتوي على تركيبات خطيرة

واستكمل أستاذ علوم الأغذية حديثه، عن مخاطر العصير البودرة، بأن من ضمن المواد التي تكون موجودة داخلها ملح الليمون الذي يعطي المذاق الحمضي له: «العصاير البودرة دي عبارة عن ألوان وروايح والمفروض منجبهاش أبدا، دي الألون بتكون ألوان معدنية ضارة وممكن تسبب ضرر للكلى وبتبقى عبء عليها».

وأضاف الحوفي، أن من الأضرار أيضا أنها تسبب مشكلات في الكبد والشعور بالإرهاق الشديد، إلى جانب أنها تؤدي لزيادة الوزن، ما يسبب السمنة بسبب ما تحتويه هذه البودرة من السكريات الكبيرة جدا، كما تعطي الشعور بالعطش بشكل دائم.

أستاذ علوم الأغذية: اشربوا عصائر فريش مضمونة

ونصح أستاذ علوم الأغذية بالابتعاد تماما عن شراء عصائر البودرة وكذلك العصائر التي تباع في الشارع بدون مصدر معروف ولا يوجد عليها رقابة من الجهات المختصة بذلك.

كما يمكن استبدال ذلك بشرب عصائر طبيعية سواء في المنزل أو من الأماكن التي عليها رقابة صحية، مثل المانجو والفراولة والجوافة: «بس يفضل أن الشخص يشرب العصير بين الوجبات كنوع من السناكس»، وفقا لقول الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية.