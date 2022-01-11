أزياء غريبة.. محمد صلاح يخطف الأضواء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الأنظار إليه بعدما خضع لجلسة تصوير بأزياء غريبة، لصالح مجلة GQ الشهيرة.

ويستعد الدولي المصري محمد صلاح لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر اليوم أمام نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويواصل النجم المصري التألق مع ليفربول لموسمه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت المجلة صورا لجلسة محمد صلاح بمجموعة من الملابس الرياضية الغربية، إذ ارتدي شورت مع يتشيرت، واعتمد جاكت مقلم بخطوط مربعة، وفي إطلالة أخري اختار بالطو رمادي مع بنطلون رياضي. نستعرضها لكم في الألبوم المرفق بالأعلي.