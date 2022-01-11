بدون أدوية.. هذا النبات يساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

خلال فصل الشتاء وموجات الطقس الباردة، تكثر الإصابات بالأنفلونزا ونزلات البرد، والبعض يفضل العلاج الطبيعي بدلا من الأدوية الكيمياوية طالما أن الحالة الصحية ليست خطيرة.

ولهذا يلجأون إلى النباتات الطبيعية التي تساعد على الشفاء، والتي منها نبات البلسان يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الفينولية والفلافونويد، بحسب ما ذكره علماء جامعة بوزنان البولندية للعلوم الطبيعية في بحث نُشر نتائجه بمجلة "Molecules"

ويشير العلماء أن المواد الموجودة في البلسان تقلل من الإجهاد التأكسدي، مما يمكن بدوره أن يزيد متوسط العمر المتوقع بفضل تقليل الأضرار طويلة المدى التي تلحق بأنظمة الجسم، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وقال العلماء: أظهرت البحوث أن محتوى الأحماض الفينولية والفلافونويد في المستخلصات يحدد نشاطها المضاد للبكتيريا. ومن بين المركبات التي تم تحليلها كان للأبيجينين والكايمبفيرول والفيروليك وأحماض بروتوكاتيكيك وأحماض بي-كوماريك، التأثير الأكبر على النشاط المضاد للبكتيريا لمستخلصات نبات البلسان".

ووافق على هذه الاستنتاجات علماء أمريكيون من معهد فرانكلين للصحة الذين قاموا بتحليل سرعة شفاء المرضى المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي الذين تناولوا، إلى جانب الأدوية العادية، نبات البلسان. وفي الوقت نفسه كان يجري علاج مجموعة، تحت المراقبة، دون استخدام البلسان.

وأعلن العلماء: "تدل نتائج تحليلنا على أن إضافة البلسان إلى العلاج عند ظهور أعراض في الجهاز التنفسي العلوي تؤدي إلى تقليل مدته الإجمالية مقارنة بالعلاج دون استخدام البلسان".

كما أشار العلماء إلى أن مستخلص البلسان كان أكثر نشاطا في مرض الإنفلونزا من البرد.