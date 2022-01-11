تفاصيل لايف حياة عبدالله.. استغاثت بـ«السوشيال ميديا» لإنقاذها من زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لايف حياة عبدالله.. جملة سرعان ما انتشرت عبر محرك البحث جوجل، لمعرفة تفاصيل البث المباشر، بعد خروج سيدة تدعى حياة عبدالله، استغاثت بالمشاهدين لإنقاذها من زوجها.

وظهرت حياة عبدالله في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، استغاثت فيه من زوجها الذي يعتدي عليها وفقا لحديثها، كما يظهر على وجهها بعض علامات الضرب.

تفاصيل لايف حياة عبدالله

وظهر في البث المباشر الذي نشر يوم 8 يناير من الشهر الحالي، السيدة حياة وهي تختبئ داخل غرفة جالسة على الأرض خلف باب مغلق، وتقول لزوجها ويدعى «محمود»: «أنا قاعدة يا محمود مش هنزل بالطريقة دي، مش هخرج لك»، ويرد عليها من الخارج قائلا: «ممكن تفتحي الباب نتكلم»، ثم ردت مرة أخرى: «الكلام اللي يتقال من ورا الباب ممكن يتقال وأنا كده».

حياة عبدالله تستغيث في بث مباشر: الحقوني

وبصوت منخفض لا يسمعه محمود زوجها تقول حياة لمن يشاهد البث المباشر «الحقوني»، فيما يقول هو «يا رب معملتش حاجة يا رب استغفر الله»، فردت عليه: «معملتش حاجة انت مفيش حاجة معملتهاش».

انتشر البث المباشر الخاص بالسيدة حياة عبدالله في نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وعمل على مشاركته الآلاف من الناس الذين حاولوا مساعدة السيدة لوقف التعذيب التي تعيش فيه بسبب زوجها بحسب ما ظهرت في البث المباشر.

حياة تكتب عنوان منزلها لإنقاذها من زوجها

وكتبت حياة عنوان منزلها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، في محاولة أن يساعدها أي شخص للخروج من المنزل، وكان آخر ما نشرته عبر حسابها على فيس بوك قبل 13 ساعة، مشاركة لمنشور يدعمها، جاء فيه: «حقيقي حرام ان حد زي حياة بطيبتها وسنها الصغير وجدعنتها يتعرض لكل ده لازم كلنا نقف جمبها كلنا جمبك يا حبيبتي ومش هنسيبك غير لما تاخدي حقك أنتِ وأخوكي وكل البنات اللي اتأذوا من تحت راس المحترم».