الامارات | قلة النوم .. مخاطر صحية كثيرة تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم .. مخاطر صحية كثيرة تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم إن قلة النوم تنطوي على العديد من المخاطر الصحية، مثل البدانة وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض كارتفاع ضغط الدم وداء السكري، فضلا عن شيخوخة البشرة المبكرة.

وأوضحت الجمعية أن قلة النوم تؤدي إلى الشعور المستمر بالتعب والإرهاق وتراجع القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى ضعف التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة، مما يرفع خطر ارتكاب الأخطاء أثناء العمل أو قيادة السيارة مثلا.

وأضافت الجمعية أنه أثناء النوم يفرز الجسم هرمونات الشبع مثل "اللبتين"، بينما يقوم في حال عدم النوم بإفراز الهرمونات الفاتحة للشهية مثل "الجريلين"، ومن ثم تزداد الشهية للأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات بصفة خاصة، مما يرفع خطر الإصابة بزيادة الوزن.

وتؤدي قلة النوم أيضا إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وتشمل العواقب الصحية السلبية المحتملة الأخرى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بداء السكري من النوع 2.

ومن ناحية أخرى، تؤدي قلة النوم إلى إفراز الجسم لهرمون التوتر "الكورتيزول"، والذي يهاجم بنية البشرة، والتي تصبح أرق وتفقد مرونتها وتتعرض للجفاف، مما يؤدي إلى شيخوخة البشرة المبكرة وظهور التجاعيد.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي النوم ليلا لمدة لا تقل عن 6 ساعات، كي يتسنى للجسم القيام بعمليات الاستشفاء والتجدد، ومن ثم التمتع بالصحة واللياقة البدنية والذهنية.

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