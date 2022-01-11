الفأر الهامستر يأكل أولاده.. أسوء الأمهات في عالم الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تعتبر الأم هي نبع الحب والحنان والدفيء، فهي فطرة تزرع في قلبها عندما ترى أولادها، سواء كان ذلك في الأنسان أو الحيوان.

ولكن هناك بعض الأمهات في الحيوانات التي يصل بها الأمر إلى أن تأكل أولادها، وفي السطور التالية نعرض لكم أسوء الأمهات في عالم الحيوان وذلك كما ذكر اليوتيوبر الشهير إسلام ماضي المختص في عالم الحيوان.

- الهامستر

على الرغم من أنه من الحيوانات الأليفة، إلا أن الأم تلد الكثير من صغارها، وتكون متعبة وجائعة، فتقوم بتناولهم وتترك اثنين فقط.

- طائر العقاب الأسود

عندما يتخانق أولادها أمامها، تتركهم حتى يموت واحد منهم، وتقوم بتناوله بعد ذلك.

- السلطعون الأحمر

تلد الأم أكثر من ألف بيضة، وبعد ذلك تقوم بتناولهم واحد تلو الآخر.