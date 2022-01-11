عالم يكشف مفاجأة بسبب المتحور الجديد "دلتا كرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف عالم وبائيات في قبرص مفاجأة، بأن فريقه اكتشف متحورا جديدا من فيروس كورونا، أطلق عليه "دلتا كرون"، وهو مزيج بين متحوري دلتا وأوميكرون.

وقال عالم الوبائيات وكبير أطباء الصحة السابق في روسيا، غينادي أونيشينكو، إنه لا يمكن حاليا فهم مدى خطورة المتحور الجديد، بصفته سلالة هجينية لمتحوري "دلتا" و"أوميكرون"، إلا بعد دراسة خصوصياته من قبل الأخصائيين في منظمة الصحة العالمية.

وأضاف إن سلالات فيروس كورونا لا يمكن أن تتعامل مع البعض، وإنها تنشأ وترى النور نتيجة الصراع مع البشر وليس مع بعضها. ويدور الحديث على الأرجح هنا عن بقاء طفرات سجلت لدى سلالة "دلتا" وما قبلها في مكوّنات متحور "أوميكرون"، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وحسب، غينادي أونبشينكو، فإن التطعيم وتلقي اللقاح المعزز يعتبران في كل الأحوال سبيلا أكثر فاعلية لوقاية النفس والأقرباء من فيروس كورونا.

يذكر أن السلالة الجديدة التي أطلقت عليها تسمية "دلتاكرون" اكتشفها فريق من العلماء في مختبر التكنولوجيات الحيوية بجامعة قبرص. ولم يخرج العلماء إلى حد الآن باستنتاجات حول مدى خطورة المتحور الجديد، لكن في حال ورث أسوأ الخصوصيات من والديه، بما في ذلك الانتشار السريع والقدرة الفتاكة الفائقة فسيكون من الصعب التصدي له.

فيما تعتبر الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) أن من السابق للأوان أن تطلق على "دلتا كرون" تسمية السلالة الجديدة، إذ أنه قد يكون خطأ مختبريا.