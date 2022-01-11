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طريقة عمل الجمبري بوصفات مختلفة في المنزل: مع الأرز والملوخية والنودلز (صور)

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:38 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022

الجمبري

يعتبر الجمبري، من المأكولات البحرية الغنية بالبروتينات، والتي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة وتمنحه الطاقة، والتي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص إذ يُفضلون تناوله ما لا يقل عن مرتين في الأسبوع.

وتحاول ربات المنازل إعداد الجمبري بأكثر من وصفة وطريقة، ويُقدم «هُن» طريقة عمل الجمبري في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير جمبري بالأناناس

جمبري كبير مقشر.

سكر بني 

ملح  

فلفل  

ثوم مفروم 

أناناس قطع

زيت  

خل عنب ابيض  

عصير أناناس دون سكر

صويا صوص  

طريقة تحضير جمبري بالأناناس

- يخلط السكر والثوم مع الزيت وملح وفلفل ثم يضاف الخل وعصير الأناناس والصويا صوص ويفرم جيدا في الكبة.

- يتبل الجمبري بالخليط ثم يرفع على العيدان الخشب ويضاف معه قطع الأناناس والطماطم الشيري.

- يسوى على الشواية حتى ينضج تماما ويمكن دهنه بباقي التتبيلة أثناء التسوية.

الصوص

- يكرمل السكر البني على النار ثم تضاف الطماطم الشيري ومكعبات الأناناس.

- يضاف المتبقي من التتبيلة وتترك على النار حتى يثقل الصوص ثم يضاف مكعب من الزبدة ثم يقدم.

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مقادير أرز بالجمبري

أرز بسمتي  

جمبري صغير  

بصل  

ثوم  

زيت  

طماطم  

كزبرة خضراء 

فلفل ألوان  

جنزبيل  

ملح 

فلفل  

طريقة تحضير أرز بالجمبري

- اسلقي الأرز في ماء مغلي إلى أن ينضج.

- افرمي البصل مع ثوم والجنزبيل وضعيهما في طاسة بها زيت ساخن.

- اضيفي الفلفل الألوان والجمبري إلى أن ينضج.

- قدمي الطبق طبقة من الجمبري وأخرى من الأرز.

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مقادير ملوخية بالجمبري

ملوخية  

جمبري  

مرقة  

بصل  

ثوم  

كزبرة جافة 

زبدة  

طماطم  

ملح 

فلفل 

طريقة تحضير ملوخية بالجمبري

- في حلة على النار اغلي المرقة وضعي فيها الملوخية مع الملح والفلفل.

- في طاسة على النار ضعي الزبدة والثوم المفروم والكزبرة الجامنفة لعمل الطشة.

- في طاسة أخرى ضعي قليل من الزيت مع كزبرة خضراء وطماطم وبصل مفروم وثوم مفروم قلبيهم قليلا ثم اضيفي الجمبري حتى ينضج.

- اضيفي خليط الجمبري إلى الملوخية، ثم الطشة وارفعيها عن النار وقدميها.

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مقادير نودلز بالجمبري

زيت  

جمبري صغير  

ثوم  

فلفل الوان  

بصل اخضر  

فاصوليا  

جزر  

نودلز  

صلصة حارة  

مرقة  

ملح

فلفل  

بصل 

طريقة تحضير نودلز بالجمبري

- قطعي البصل جوليان وضعيه في طاسة بها زيت ساخن ثم اضيفي اليها الثوم المفروم وكعب مرقة واتركيها حتى يتغير لونها.

- ابشري الجزر ثم اضيفيه للطاسة ثم الفاصوليا الخضراء.

- قطعي الفلفل الألوان شرائح رفيعة واضيفيه للطاسة.

- اضيفي البصل الأخضر المقطع والجمبري والصلصة الحارة والملح والفلفل.

- ضعي النودلز في وعاء ساخن مدة 10 دقائق وقلبيها جيدا ثم قدميها مباشرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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