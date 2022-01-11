تحذيرات لسيدات برجي الجدي والدلو في يناير.. «بلاش فيلر وبوتكس وسفر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يشهد شهر يناير مواليد برجي الجدي والدلو، ما يجعل أصحاب هذين البرجين يبحثون عن حظهم في شهر ميلادهم سواء على الصعيد المهني أو العاطفي وغيرهما.

عبير فؤاد خبيرة الأبراج شرحت لـ «هن»، حظ برجي الجدي والدلو في شهر يناير وتحديدا بداية من يوم 14 يناير حتى 31 يناير، ووجهت نصيحة لأصحاب البرجين.

الحالة العاطفية

حذرت «عبير» أن الحالة العاطفية بالنسبة لبرجي الجدي والدلو غير جيدة حتى يوم 29 يناير، بسبب تراجع كوكب فينوس «كوكب الحب»: «بيخلي عندهم حالة خمول وتمرد على كل حاجة مش عجباهم ومفيش تسامح أوي».

ووجهت خبيرة الأبراج نصيحة لأصحاب البرجين بالصبر حتى انتهاء شهر يناير؛ لأن مع نهاية الشهر تبدأ المشاعر تتجدد وهو ما يحسن العلاقات، أما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية: «حاليًا عطارد في الدلو بيدي لمواليد الدلو علاقات اجتماعية حلوة مع الأصحاب بس مش كتير لحد 14 يناير الظهر بعد كده عطارد هيبدأ يتراجع».

ويؤثر تراجع عطارد بحسب وصف «عبير» على كل الأبراج حيث يجعلهم عرضة للخلافات أو مشاكل في التواصل مع بعض أو في المراسلات، لذلك يجب اتخاذ الحذر ومراجعة جيدا ما يفعلونه: «ويراجعوا كويس كل كلمة بيكتبوها سواء على السوشيال ميديا أو الايميل لأن وارد عدم التركيز في المراسلات والكلام فممكن يحصل أخطاء».

كما أن بداية من يوم 14 يناير يكون وقت غير مناسب للسفر ويفضل تجنب السفر لتفادي حدوث أي حوادث أو أعطال في وسائل المواصلات والاتصالات واتخاذ الحذر من الهواتف الذكية والإنترنت والسيارات: «الموبيلات ممكن تقع والعربيات تتعطل ويحصل حوادث»، وفقا لخبيرة الأبراج.

الصعيد المهني

أما عن الصعيد المهني فشهر يناير غير مناسب للتفاوض والاتفاقيات بداية من 14 يناير بسبب تراجع عطارد فيجب تأجيل أي ذلك حتى الانتهاء من الشهر، لأنه سيعاود سيره مباشرة بعد ذلك موضحة عبير: «عندنا من 11 لـ 13 يناير لو عايزين ممكن يلحقوا يتفاوضوا في أي حاجة».

عمليات التجميل

ونصحت خبيرة الأبراج امرأة برج الدلو وبرج الجدي، باتخاذ الحذر من عمل أي عمليات تجميل أو حقن الفيلر والبوتكس أو العناية بالبشرة لأنه سيكون الوقت غير مناسب وفي الغالب تنتهي بالفشل: «بسبب تراجع فينوس، فبالنسبة لمواليد برج الجدي أي عملية ممكن تتعمل ابتداء من يوم 29 يناير هيكون وقت مناسب أما الدلو مناسب ليهم يوم 31 يناير».