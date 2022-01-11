الامارات | علماء: نزلات البرد علاج فعال ضد فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: نزلات البرد علاج فعال ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال علماء من جامعة «كينغز كوليدج» البريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع عدد الخلايا التائية بسبب نزلات البرد أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

بدأت الدراسة في سبتمبر 2020، عندما لم يكن معظم سكان المملكة المتحدة قد أصيبوا بعد بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم ضد COVID-19.

ودرس العلماء 52 متطوعًا عاشوا مع شخص مصاب، خضع المشاركون لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليومين الرابع والسابع بعد التعرض، بحسب ما ذكرت مجلة «Nature Communications» العلمية.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» تم أخذ عينات الدم في غضون ستة أيام بعد ملامستها للمريض. أتاح ذلك للأخصائيين تحليل مستويات الخلايا التائية المتاحة، والتي تنتجها فيروسات كورونا الشائعة الأخرى التي تسبب نزلات البرد.

ووجدت أن 26 متطوعًا لم يصابوا بالعدوى لديهم مستويات أعلى بكثير من هذه الخلايا التائية من بقية المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالفعل.

وأوضح البروفيسور أجيت لالواني أحد مؤلفي الدراسة: «للحماية من الفيروس، تهاجم هذه الخلايا التائية البروتينات الموجودة في فيروس COVID-19».

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