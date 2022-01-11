اختبارات لكشف المجوهرات الحقيقية من المزيفة.. عشان ميضحكش عليكي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الإكسسوارات والمجوهرات من مكملات الأناقة التي تهتم بها الغالبية العظمى من النساء والفتيات، لكن بعضهن يقعن في فخ المجوهرات المزيفة، ولتجنب حدوث ذلك هناك مجموعة من الخدع البسيطة إذا اتُبعت، ستجعلك تتأكدين أن مجوهراتك ليست مزيفة، وتقدم «هن» أبرز تلك الطرق وفقا للموقع الأمريكي «برايت سايد».

اختبار النار

اختبار النار من الطرق الجيدة لتحديد ما إذا كانت قطعة «الألماس» حقيقية أم مزيفة، وذلك من خلال استخدام ولاعة وتوجيه اللهيب إليها لمدة تتراوح بين 30 و40 ثانية، ثم قومي بوضعه في كوب من الماء البارد، فإذا بقي كما هو فهذه إشارة على أن قطعة الألماس حقيقية وليست مزيفة.

اختبار الزفير

اختبار الزفير هي طريقة لمعرفة ما إذا كان «الألماس» حقيقيا أم مزيفا، من خلال النفث على قطعة المجوهرات، إذا تشكل القليل من الضباب على سطحها واختفى على الفور، فهذه دلالة على أنه حقيقي، لكن إذا استغرق وقتا طويلا فيمكن أن يكون مزيفا.

الأشعة فوق البنفسجية

يمكن استعمال الأشعة فوق البنسفجية لتحديد ما إذا كان الألماس حقيقيا أم مزيفا، فعند وضعه تحت الأشعة إذا صدر منه توهج أزرق اللون فهذه إشارة على أنه غير مزيف، لكن إذا لم يحدث ذلك فهذه علامة على أنه مزيف.

محاولة خدشه

قومي بإحضار جسم صلب خشن واخدشي به قطعة الألماس، فإذا كان من الصعب خدشه فهذه إشارة على أنه غير مزيف، حيث يصعب خدش الألماس الحقيقي.

اختبار الماء

الألماس والذهب الحقيقي لهما كثافة حقيقية، وعند وضعهما في الماء سيهبطون للقاع، لكن إذا كانت المجوهرات مزيفة ستطفو، وستجد بعض الصدأ على القطعة.

استخدام المغناطيس

الفضة والذهب ليست ممغنطة، لذلك إذا كانت غير مصنوعة من الذهب الخالص وبها بعض النحاس، ستجد القطع تنجذب قليلا نحو المغناطيس، وهذه دلالة أن القطعة مزيفة.

اختبار الشم

إذا كنتِ ترغبين في معرفة قطعة الفضة حقيقية أم لا، حاولي شم رائحتها، فغالبا الفضة الحقيقية تكون عديمة الرائحة، أما شعرت برائحة كبريت أو معدن آخر، فهذه إشارة أن المعدن غير مصنوع من الفضة الخام.