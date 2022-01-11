5 مراحل للحرمان من النوم تجنب الوصول إليها.. هتعرضك للهلوسة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الناس للنوم لأنه عادة أساسية يومية حيوية يجب القيام بها، حيث يسمح النوم لجسمك بإصلاح نفسه وأداء الوظائف البيولوجية الأساسية، كما يحتاج البالغون الخلود إلى النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، لكن في بعض الأحيان، قد تؤدي عوامل العمل ونمط الحياة إلى تعطيل قدرتك على النوم.

وعندما تحصل على قسط أقل من النوم أو لا تنام على الإطلاق، فإن هذا يسمى الحرمان من النوم، وبالنسبة لمعظم الناس، لا تدعو النوبة القصيرة من الحرمان من النوم إلى القلق، لكن الحرمان المتكرر من النوم لفترات طويلة يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

فيمكن أن يؤدي قلة النوم إلى ضعف الوظيفة الإدراكية وزيادة الإصابة بالالتهابات وانخفاض وظيفة المناعة، وإذا استمر الحرمان من النوم، فقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وبشكل عام، هناك خمس مراحل للحرمان من النوم، وتنقسم المراحل عادةً إلى زيادات مقدارها من 12 ساعة إلى 96 ساعة.

ونستعرض خلال السطور التالية مراحل الحرمان من النوم وفق موقع healthline العالمي المعني بالصحة.

1- المرحلة الأولى بعد مرور 24 ساعة

من الشائع أن تفقد القدرة على النوم لمدة 24 ساعة، كما أنه لن يسبب مشاكل صحية كبيرة، ولكن يمكنك التعرض للشعور بالتعب.

وبحسب ما ذكر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن الحرمان من النوم لمدة 24 ساعة يمثل تركيز الكحول في الدم بنسبة 0.10%، وهذا أعلى من الحد المسموح به للقيادة بشكل قانوني.

والبقاء مستيقظًا لمدة 24 ساعة قد يسبب أعراضًا مثل:

النعاس.

الغضب.

انخفاض اليقظة.

ضعف التركيز.

الإعياء.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ظهور دوائر منتفخة تحت العين.

2- المرحلة الثانية بعد مرور 36 ساعة

عندما تفقد النوم لمدة 36 ساعة، تصبح الأعراض أكثر حدة، تتمثل في:

ضعف الذاكرة.

صعوبة تعلم معلومات جديدة.

التغييرات السلوكية.

ضعف اتخاذ القرار.

صعوبة معالجة الإشارات الاجتماعية.

3- المرحلة الثالثة بعد مرور 48 ساعة

يُعرف عدم النوم لمدة 48 ساعة بالحرمان الشديد من النوم، في هذه المرحلة، وتتمثل أعراضها في:

تبدد الشخصية.

القلق.

ارتفاع مستويات التوتر.

زيادة التهيج.

التعب الشديد.

4- المرحلة الرابعة الاستيقاظ لمدة 72 ساعة

بعد 3 أيام من قلة النوم، سيضعف إدراكك بشكل كبير، وقد تصبح الهلوسة لديك أكثر تعقيدًا، قد يكون لديك أيضًا:

أوهامًا.

تفكير مضطرب.

تبدد الشخصية.

5- المرحلة الخامسة الاستيقاظ لمدة 96 ساعة أو أكثر

سيتشوه إدراكك للواقع بشدة، وستشعر أيضًا أن رغبتك في النوم لا تطاق.