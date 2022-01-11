الامارات | مسن سعودي يتصدر «التواصل الاجتماعي»: حليب الابل والماء ماينباع.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسن سعودي يتصدر «التواصل الاجتماعي»: حليب الابل والماء ماينباع.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في السعودية، مقطع فيديو لرجل مسنّ، يرفض بيع حليب الإبل التي يملكها، مشيرًا إلى أن بيعها لا يجلب البركة لصاحبها.

ويظهر شاب في مقطع الفيديو، وهو يحاول إقناع المسن ببيع حليب الإبل الفائض، بينما يرفض المسن رفضًا تامًا، مما أثار تعاطفًا وترحيبًا كبيرًا بموقف الرجل المسن.

وشهد مقطع الفيديو المتداول تفاعلاً كبيرًا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»؛ حيث أعرب المتابعون عن إعجابهم بحفظ المسن بالعادات والتقاليد والموروثات التي يتبعها بعض القبائل.

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