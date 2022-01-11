الامارات | مليون مريض سكري في السعودية مهددين ببتر أقدامهم «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مريض سكري في السعودية مهددين ببتر أقدامهم «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال استشاري طب وجراحة القدم والكاحل، خالد إدريس، إن نسبة بتر القدم في المملكة عالية جدًا، من أعلى دول العالم، مشيرًا إلى أنه الآن بصدد الانتهاء من دراسة علمية وإحصائيات يجمعها منذ نحو 14 عامًا وتشمل 3 آلاف مريض، والتي تؤكد وجود ما بين 30 إلى 40 ألف حالة بتر في السنة.

وأضاف إدريس، لبرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن سبب هذا الرقم الكبير هو عدم وجود ما يكفي من أطباء القدم والكاحل في المملكة لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفها بـ«الصاعقة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مليون سعودي مهددين بالبتر.

وتابع: «إحصائيات وزارة الصحة تقول إن 4 ملايين مواطن مصابين بالسكري في المملكة، وربع هؤلاء المصابين مهددين بالبتر إذا لم نبدأ بالتوعية والتثقيف والتدريب والتعليم بشأن السكري».

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