9 تعليمات في إتيكيت العطور.. «ماينفعش تطلب من حد رشة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العطور أو «البرفيوم» كما يطلق عليها، لا يستغني عنها الكثير من الناس لأهميتها الكبيرة، ولكن هناك عددا من الأخطاء التي يفعلها الشخص ربما تضعه في موقف محرج أو غير لائق وليس على علم بها.

إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت شرحت أن هناك عددا من التعليمات في استخدام العطور التي يجب أن يعلمها الأشخاص والعمل بها.

وتقدم إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت نصائح عن العطور أو البرفيوم سواء عن أماكن وضعها أو إذا كانت هدية أو أماكن يجب تجنب وضعها فيها فيما يلي بالتفاصيل.

9 تعليمات لإتيكيت العطور أو البرفيوم

- في العمل، يجب عدم وضع العطر القوي، وإذا استمعتِ إلى تعليقات من الزملاء أكثر من مرة في هذا الشأن فيجب تغيير العطر الخاص بالعمل.

- يستحب وضع العطر على الملابس والجلد والشعر.

- لا يسمح الطلب من شخص آخر الرش من زجاجه البرفيوم الخاصة به.

- يجب معرفة أن العطر صديق يرافق كل شخص، ويعمل على تحسين المزاج، فيجب وضع العطور أو البرفيوم في أماكن مناسبة ولا تتعرض للشمس حتى لا تخسر وظائفها.

- يستطيع الشخص إهداء زجاجة عطر كان قد تلقاها من شخص آخر في حال لم يستخدمها وكانت مغلقة وبحالة جيدة.

- يمكن تقديم العطر أو البرفيوم كهدية للأشخاص المقربين ولكن مع الإشارة إلى أن الأذواق قد لا تتوافق في شأن العطور المفضلة.

- لا يمكن وضع العطور عند التواجد في مكان لفترة طويلة مثل على متن طائرة كون ذلك من الممكن أن يتسبب في إزعاج المحيطين.

- يمكن وضع نقطة من العطر المركز على اليد وفرك المعصمين ببعضهما البعض حتى لا تختفي خصائصه وتظل فترة طويلة.

- العطور أو البرفيوم التي تحتوي على الكحول الطبي يجب رشها داخل الحمام.