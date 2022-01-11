طريقة عمل الخبز السوري في البيت.. للشاورما الدجاج واللحمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اعتاد الكثير على تناول الشاورما الدجاج واللحمة في البيت بالخبز السوري، وذلك ليكون مذاقها مثل المحلات وتقدم مع المخلل والتومية، وفيما يلي خطوات عمل الخبز السوري الصاج في البيت مثل المحلات على طريقة الشيف سارة خلال تقديمها برنامج الطبخ الخاص بها على قناة بانوراما فوود.

ونستعرض فيما يلي مقادير وطريقة عمل الخبز السوري الصاج في البيت خطوة بخطوة:

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب ماء.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة خميرة فورية.

- رشة سكر.

طريقة تحضير الخبز السوري:

- ينخل الدقيق وتضاف المكونات الجافة أي الملح والخميرة والسكر.

- شكلي حفرة وسط الدقيق ويضاف الماء ثم ابدئي بالعجن.

- يعجن الخليط حتى تصبح العجين متماسكة.

- يقطع العجينة إلى كرات كبيرة متساوية.

- يوضع العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

- تغطى الصينية بقماش أبيض نظيف وتترك لمدة ثلاث ساعات.

- تجهز مقلاة كبيرة تيفال أو مقلاة الخبز المسطحة فهذا أفضل.

- تدهن المقلاة بقليل جدًا من الزيت وتفرد كل كرة بعصا العجين حتى تصبح دائرة ويصبح الرغيف بحجم المقلاة.

- يوضع الرغيف على المقلاة ويقلب على الوجهين حتى ينضج.

- استخدميه كما ترغبين وبالحشو المحبب.

مقادير وطريقة عمل الخبز السوري باللبن

- 4 كوب دقيق.

- نصف كوب لبن بودرة.

- كوب زيت.

- معلقة كبيرة خميرة.

- معلقة صغيرة بيكينج باودر.

- رشة سكر.

- رشة ملح.

- ماء للعجن.

طريقة تحضير الخبز السوري باللبن

- يوضع اللبن البودرة في وعاء، ويضاف إليه الخميرة والملح والسكر والبيكينج باودر، وتخلط جيداً.

- يضاف الزيت، وبعض الماء، وتخلط مرة أخرى.

- يضاف الدقيق شيئاً فشيء مع التقليب المستمر.

- يمكن إضافة بعض الماء، ويستمر العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

- يترك العجين لمدة نصف ساعة ليرتاح.

- يشكل العجين على هيئة كرات صغيرة.

- يفرد العجين باستخدام النشابة ليصبح رقيق جداً.

- توضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن.

- يوضع الخبز فيها، ويقلب على الجانبين حتى يحمر.

- يرفع جانباً، ويترك ليبرد قليلاً.

- يغطى بفوطة نظيفة كي لا يجف.