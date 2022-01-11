الامارات | سمكة تقود « عربة مائية»... تجربة غريبة ونتيجة أغرب...«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة تقود « عربة مائية»... تجربة غريبة ونتيجة أغرب...«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر بشكل واسع في الأوساط العلمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فيديو غريب جدا لسمكة تقود ما يمكن وصفه بـ«السيارة المائية» التي تم تزويدها بمحركات، حيث قادت السمكة الذهبية سيارتها الغريبة في أرجاء الغرفة ضمن دراسة أجراها فريق تهدف إلى فهم طريقة تنقل الأسماك الذهبية في بيئتها، بحسب وكالة «سبوتنك».

ولم يفهم العلماء كيف تستطيع هذه الأسماك الإبحار في «الفضاء المائي» أي في بيئتها، حيث اعتبر العلماء أن طريقة سباحة الأسماك بين الشعاب المرجانية التي تمنحها لها شبكاتها الدماغية قد تفيد البشر على الأرض، لذلك قرر الفريق بحسب الدراسة المنشورة في مجلة بحوث الدماغ السلوكية «Behavioural Brain Research» إخراج السمكة ومراقبتها على الأرض، أي خارج بيئتها.

وكانت هذه الغواصة إن صحت تسميتها، أو السيارة التي تعمل بالأسماك (FOV)، عبارة عن حوض مائي بلاستيكي مثبت على منصة صغيرة ذات عجلات، ويمكن لسمكة ذهبية واحدة في الحوض أن تقود السيارة ببساطة عن طريق السباحة.

لكن جيفون وزملاءه في البحث من جامعة «بن غوريون» الإسرائيلية، أثبتوا أن «سيارة السمك» هي أكثر من مجرد حدث ممتع، حيث كان عليهم فقط إعطاء السمكة مكانا للذهاب إليه.

وفي الدراسة، تم تدريب 6 أسماك ذهبية لتجريب مجال الرؤية، ضمن الحوض، وبحسب الباحث «كان التدريب الجزء الأسهل... أنا ببساطة أضعها في موقف حيث تتعلم ما يدور حولها».

بداية، كانت حركة كل سمكة غير منتظمة لأنها تسبح من جانب إلى آخر في خزانها المتجول، لكن في النهاية، بحسب ادعاءات جيفون، بدأت السمكة في ربط النقاط، وأصبحت حركاتها أكثر هدوءا وهادفة.

وقال الباحث في تصريحات لمجلة «Live Science» العلمية، «إذا وضعت شخصًا في سيارة لأول مرة دون إخباره بأي شيء عنها، فسوف يدرك أن ما يفعله بعجلة القيادة مهم في الطريقة التي تسير بها السيارة... الشيء نفسه ينطبق على الأسماك، إنها تدرك ذلك ببطء، ولكن كل ذلك من تلقاء نفسها».

في البداية، كانت التجارب بسيطة جدا، لكن مع تطور التجربة، وضع الباحثون مربعا ورقيا وردي اللون على الأرض بعيدا عن السيارة، حيث منح الباحثون السمكة مكافأة مع كل مرور فوق هذا المربع.

وبعد أيام قليلة، تحولت حركة السيارة العشوائية في الغرفة إلى تحرك مباشر نحو الهدف المحدد «المربع»، لكن اعتبر الباحثون أن هذا الهدف بسيط، لذلك وضع الباحثون عقبات وأهداف وهمية في الغرفة في محاولة لإجبار السمكة على التكيف مع التغييرات في بيئتها، لكن بعد أن تعودت الأسماك على هذه العقبات، استطاعت التغلب عليها ببساطة.

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