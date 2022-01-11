وكالة أدوية توصي بلقاحات فايزر وموديرنا وسينوفاك للجرعات المعززة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال رئيس وكالة الأدوية والغذاء الإندونيسية، بيني لوكيتو، في إفادة عبر الانترنت اليوم الاثنين إن الوكالة توفر عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل برنامج الجرعات المعززة الوطني المقرر في 12 يناير.

وأوصت الوكالة، المعروفة باسم "بروم"، باستخدام جرعات كاملة من لقاحات فايزر وسينوفاك وأسترازينيكا وزيفيفاكس أو نصف جرعة من لقاح موديرنا للجرعات المعززة.

ولا تزال إندونيسيا تبحث استخدام لقاح سينوفارم للجرعات المعززة.

وقال لوكيتو إنه يجب على الحكومة إعطاء الأولوية لكبار السن في برنامج الجرعات المعززة لخفض معدل دخول المستشفيات.

وتسعى إندونيسيا لمنح تصريح استخدام الطوارئ للقاحها "ميراه بوتيه" محلي الصنع في يونيو.