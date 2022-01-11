احذري الأخبار المفزعة.. تسبب البهاق وظهور شعر أبيض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتفاجأ الكثيرون بظهور خصل شعر بيضاء، رغم صغر سنهم خاصة أن من المتعارف عليه أن يحدث ذلك عندما يتقدم الإنسان في العمر، ويحلل عدد كبير ذلك بأنه ربما يكون نتيجة الفزع أو التوتر بسبب موقف ما أدى إلى هذا الأمر.

الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية شرحت لـ «هن»، أن الممكن أن يؤدي الفزع أو «الخضة» كما يطلق عليها، إلى ظهور خصل شعر بيضاء اللون.

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية، أن يحدث ظهور خصل بيضاء في فروة الرأس بشكل مفاجئ، بسبب موقف مفزع ويختلف الأمر على حسب تحمل الشخص لما تعرض له وقوته أو ضعفه.

وقت ظهور خصل بيضاء في الشعر

أشارت إيمان إلى أن الخصل البيضاء اللون للإنسان تظهر بعد الموقف الذي تعرض له خلال أسبوع تقريبا: «يعني بعد موقف الخضة الكبير اللي حصل لي تلاقي الشخص بعد أسبوع ممكن في خصل بيضاء في شعره».

تفاصيل ظهور خصل بيضاء في الشعر

وذكرت استشاري الأمراض الجلدية أن عندما يتعرض الشخص لموقف مفزع، يتكون حينها نوع من الخلل المناعي الذي يؤدي إلى تلف الخلايا الصبغية التي بدورها تكون مسؤولة عن درجة الشعر: «الخلل المناعي ده تلاقيه بيهاجم الخلايا بقى المسؤولة عن درجة لون الشعر».

استشاري الأمراض الجلدية: الفزع ممكن يغير لون الجلد مش بس الشعر

كما تحدثت إيمان عن أن الفزع قد يؤدي إلى تغيير لون الجلد إلى الأبيض أيضا في بعض الحالات وليس فقط ظهور خصل بيضاء اللون في الشعر: «وممكن برده الخضة الكبيرة من حاجة ينتج عنها أمراض زي البهاق أو الصدفية أو الثعلبة»، ونصحت الجميع بالهدوء في تلقي الأخبار السيئة أو المفزعة حتى لا يحدث لهم أي ضرر أو خطورة.