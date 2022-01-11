لايف ستايل

من طبيبة لمصممة أزياء.. «آية» بتعمل فساتين محجبات مستوحاة من «ديزني» (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

آية رمضان

لم يكن التخلي عن لقب دكتورة بعد عملها كطبيبة تحاليل سهلا عليها، «آية» التي تخرجت في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية حوَّلت مسار حياتها من طبيبة تحاليل لمصممة أزياء حباً في ذلك المجال، وبفضل شغفها وحبها لأميرات ديزني جعلها تتبع خطا مميزا في التصميم وهو تفصيل فساتين مستوحاة من فساتين الأميرات منهن «روبانزل، بيل والسا» بإمكانياتها القليلة استطاعت تحويل حلم الفساتين السحرية لأميرات ديزني حقيقة ملموسة، بعد خوضها الكثير من الدورات في عالم تصميم الأزياء.

153632b9e6.jpg

بداية «آية» كطبيبة تحاليل والتحول لمصممة أزياء

لم تمنعها دراستها للمواد الطبية ومسؤولياتها بعد الزواج من اكتشاف شغفها الحقيقي في تصميم الأزياء والذي قادها لتصاميم فساتين مستوحاة من أميرات ديزني الخيالية، دخلت «آية» 29 عاماً، إلى عالم الموضة في محاولة منها لتحقيق حلمها وأحلام كثير من الفتيات المحجبات أن يمتلكن فساتين خيالية تشبه فساتين أميرات ديزني، اللاتي خطفن عقولنا بفساتينهن الرقيقة المليئة بالحيوية والألوان الزاهية.

ac7f28e11f.jpg

f860f210b5.jpg

af975a9da6.jpg

كانت بدايتها في التصميم مصحوبة بقليل من التردد بسبب السخرية التي تلقتها، لكنها استطاعت خوض تلك التجربة بعد تشجيع زوجها لها الذي لم يكتف بمساعدتها في أخذ دورات تدريبية في مجال الموضة إلا أنه أيضاً ساعدها في شراء أول ماكينة خياطة لتنطلق نحو حلمها وتخوض تجربة التصميم لأول مرة بأقل الإمكانيات المتاحة لديها، حسبما روت لـ «هن».

c8f6212fcb.jpg

تشجيع زوجها لها رغم السخرية التي تلقتها

«لما قررت أشتغل في التصميم الموضوع اتاخد بسخرية في البداية وازاي بعد ما عملت دبلومة أشتغل في التصميم وهتشتغلي خياطة وكدا لكن زوجي شجعني ووقف معايا وأقنعني إني هبدع فيه عشان أنا بحبه»، كلمات السخرية التي تلقتها «آية» بعدما كانت تعمل طبيبة تحاليل وقرارها أن تعمل في تصميم الأزياء قابلتها بتحدٍ وتصميم على خوض التجربة بعد تشجيع زوجها لها على أخذ دورات في التصميم استمرت فيها لمدة أربع سنوات ماضية كانت تتوقف للاهتمام بطفلتيها وتعود مرة أخرى لتلك الدورات وكانت من ضمن تلك الدورات دورة تصميم لمصمم أزياء تركي كانت بمثابة فارق في عملها الجديد.

0fc85d55b1.jpg

اختصت بتصاميمها فساتين المحجبات

راودتها فكرة عمل تصاميم فساتين المحجبات مستوحاة من فساتين الأميرات بعدما قامت بالبحث عن براندات الموضة التي تصمم ذلك النوع الساحر والذي تحبه الفتيات لكنها لم تجد منه الكثير، وعلى الرغم من أنها اشتغلت في هذا النمط من الفساتين لم تكن التصاميم لتنال إعجاب الجميع، كما يقال إذا اتفقت الأذواق لبارت السلع، فكثير من العملاء الذين ذهبوا إليها يريدون بالفعل تصاميم شبيهة بفساتين البلوجرز والمشاهير، وتلك من العقبات التي واجهتها بالترويج لتلك الفساتين من خلال السوشيال ميديا حتى تستطيع الوصول إلى مغرمي أفلام ديزني وبالتحديد محبي فساتين الأميرات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا