من طبيبة لمصممة أزياء.. «آية» بتعمل فساتين محجبات مستوحاة من «ديزني» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم يكن التخلي عن لقب دكتورة بعد عملها كطبيبة تحاليل سهلا عليها، «آية» التي تخرجت في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية حوَّلت مسار حياتها من طبيبة تحاليل لمصممة أزياء حباً في ذلك المجال، وبفضل شغفها وحبها لأميرات ديزني جعلها تتبع خطا مميزا في التصميم وهو تفصيل فساتين مستوحاة من فساتين الأميرات منهن «روبانزل، بيل والسا» بإمكانياتها القليلة استطاعت تحويل حلم الفساتين السحرية لأميرات ديزني حقيقة ملموسة، بعد خوضها الكثير من الدورات في عالم تصميم الأزياء.

بداية «آية» كطبيبة تحاليل والتحول لمصممة أزياء

لم تمنعها دراستها للمواد الطبية ومسؤولياتها بعد الزواج من اكتشاف شغفها الحقيقي في تصميم الأزياء والذي قادها لتصاميم فساتين مستوحاة من أميرات ديزني الخيالية، دخلت «آية» 29 عاماً، إلى عالم الموضة في محاولة منها لتحقيق حلمها وأحلام كثير من الفتيات المحجبات أن يمتلكن فساتين خيالية تشبه فساتين أميرات ديزني، اللاتي خطفن عقولنا بفساتينهن الرقيقة المليئة بالحيوية والألوان الزاهية.

كانت بدايتها في التصميم مصحوبة بقليل من التردد بسبب السخرية التي تلقتها، لكنها استطاعت خوض تلك التجربة بعد تشجيع زوجها لها الذي لم يكتف بمساعدتها في أخذ دورات تدريبية في مجال الموضة إلا أنه أيضاً ساعدها في شراء أول ماكينة خياطة لتنطلق نحو حلمها وتخوض تجربة التصميم لأول مرة بأقل الإمكانيات المتاحة لديها، حسبما روت لـ «هن».

تشجيع زوجها لها رغم السخرية التي تلقتها

«لما قررت أشتغل في التصميم الموضوع اتاخد بسخرية في البداية وازاي بعد ما عملت دبلومة أشتغل في التصميم وهتشتغلي خياطة وكدا لكن زوجي شجعني ووقف معايا وأقنعني إني هبدع فيه عشان أنا بحبه»، كلمات السخرية التي تلقتها «آية» بعدما كانت تعمل طبيبة تحاليل وقرارها أن تعمل في تصميم الأزياء قابلتها بتحدٍ وتصميم على خوض التجربة بعد تشجيع زوجها لها على أخذ دورات في التصميم استمرت فيها لمدة أربع سنوات ماضية كانت تتوقف للاهتمام بطفلتيها وتعود مرة أخرى لتلك الدورات وكانت من ضمن تلك الدورات دورة تصميم لمصمم أزياء تركي كانت بمثابة فارق في عملها الجديد.

اختصت بتصاميمها فساتين المحجبات

راودتها فكرة عمل تصاميم فساتين المحجبات مستوحاة من فساتين الأميرات بعدما قامت بالبحث عن براندات الموضة التي تصمم ذلك النوع الساحر والذي تحبه الفتيات لكنها لم تجد منه الكثير، وعلى الرغم من أنها اشتغلت في هذا النمط من الفساتين لم تكن التصاميم لتنال إعجاب الجميع، كما يقال إذا اتفقت الأذواق لبارت السلع، فكثير من العملاء الذين ذهبوا إليها يريدون بالفعل تصاميم شبيهة بفساتين البلوجرز والمشاهير، وتلك من العقبات التي واجهتها بالترويج لتلك الفساتين من خلال السوشيال ميديا حتى تستطيع الوصول إلى مغرمي أفلام ديزني وبالتحديد محبي فساتين الأميرات.