الامارات | «سرد المكان».. عرض فني يحوّل مسرح المجاز إلى تحفة بصريّة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سرد المكان».. عرض فني يحوّل مسرح المجاز إلى تحفة بصريّة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عرض فني تلتقي فيه الموسيقى وفنون الأداء مع الشعر والسرد والاستعراضات الضوئيّة المدهشة، يجمع «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» جمهور الفن في «مسرح المجاز» عبر عرض «سرد المكان» ليأخذ المشاهدين، أيام 25 و26 و28 و29 من يناير الجاري، في رحلة بصريّة متقنة تحتفي بجماليات إمارة الشارقة وسيرة منجزاتها منذ خمسينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

ويحوّل العرض، الذي يذكّر جمهور مسرح المجاز بعرض «ألف ليلة وليلة»، و«عناقيد الضياء»، مسرح المجاز إلى لوحة من الأضواء والمرويات البصريّة والمسموعة، إذ يجمع فنانين وعارضين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، ويعيد تجسيد ذاكرة الإمارة بأماكنها وسكانها ومنجزاتها بنصوص شعرية، ومقطوعات سردية ترافقها المعزوفات، وتفتح أمام الجمهور عوالم مسرحيّة وحكايات تتبدل مشاهدها لتشكل تحفة فنية ساحرة.

وحول تنظيم العرض، قال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: «المسيرة التنموية والحضارية التي قدمتها إمارة الشارقة بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستحق أن يُحتفى بها بعمل فني كبير، يروي علامات مضيئة من تاريخ الإمارة وحاضرها، ويكشف جماليات الشارقة بمكانها وأهلها، وسكانها، وزوارها».

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