الامارات | مهرجان دبي للتسوق يقدم مفاجآت غير مسبوقة حتى 27 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوق يقدم مفاجآت غير مسبوقة حتى 27 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود المفاجآت اليومية خلال مهرجان دبي للتسوق حتى 27 يناير الجاري، حيث يمكنكم متابعة حساب مهرجان دبي للتسوق على «إنستغرام» لمعرفة تفاصيل الصفقات المذهلة التي تقدمها كبرى العلامات التجارية والمتاجر المشاركة في جميع أنحاء دبي. ويعلن المهرجان لجمهوره من المتسوقين عن العروض والصفقات الجديدة قبل موعدها بـ24 ساعة فقط عبر حساب (@StyledByDubai) أو موقع مهرجان دبي للتسوق www.mydsf.ae، لاقتناص العروض المتاحة.

وستكون الصفقة متاحة في المتجر أو عبر الإنترنت اعتباراً من الساعة 10 صباحاً في اليوم التالي وحتى نفاد الكمية، لذلك، فإن السرعة والمبادرة مهمتان للاستفادة من العروض غير المسبوقة والخصومات التي تصل إلى 90%.

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس «كوفيد-19»، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

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