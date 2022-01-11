الامارات | 3 صغيرات يذهبن ضحية خلافات زوجية في باكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صغيرات يذهبن ضحية خلافات زوجية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الباكستانية أمس إن أباً قتل بناته الثلاث بعد خلاف مع زوجته في شرق باكستان.

ولقيت الفتيات «تسعة أعوام وثمانية أعوام وستة أعوام» حتفهن عقب إلقائهن في قناة ري في بلدة قصور بالقرب من الحدود الهندية، حيث وصف أندول ماجد، أحد رجال الشرطة، الحادث بأنه يبرز مشكلة القسوة تجاه الأطفال.

وألقت الشرطة القبض على الرجل، الذي اعترف بارتكابه جريمة القتل، وفقاً لما قاله ماجد، مضيفاً أنه تم انتشال جثث الفتيات من القناة.

وأضاف ماجد أنه سوف يتم اتهام الأب بعدة تهم قتل، ويمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في حال تمت إدانته.

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