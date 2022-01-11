"الثيوسيانات".. مفتاح نمو الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Instyle" بأن مادة "الثيوسيانات""Thiocyanate"، تعد بمثابة مفتاح نمو الشعر؛ حيث إنها تعمل على تنشيط بناء الخلايا، ومن ثم تساعد على ظهور شعيرات جديدة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن "الثيوسيانات" تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، ما يجعلها سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف "بالجذور الحرة" “Free Radicals”، التي تهاجم جذور الشعر، والتي تنشأ على سبيل المثال بسبب التغيرات الهرمونية وسوء التغذية والتدخين، ومن ثم تعيق نمو الشعر.

وأشارت "Instyle" إلى أن مادة "الثيوسيانات" تتوفر في صورة سيروم أو مكملات غذائية.