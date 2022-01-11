فايزر تعلن لقاح ضد أوميكرون.. ورئيس الشركة يكشف موعد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer ، ألبرت بورلا ، طرح لقاح ضد أوميكرون متغير فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن الشركة بدأت بالفعل في تصنيع الجرعات.

وقال بورلا إن اللقاح الذي يستهدف متغير أوميكرون سيكون جاهزًا في مارس، بحسب موقع CNBC.

وأضاف بورلا لبرنامج "Squawk Box" على قناة CNBC: إن اللقاح سيستهدف أيضًا المتغيرات الأخرى، لافتا إلى الشركة ستكون لديها جرعات جاهزة لأن بعض الدول تريد اللقاح في أقرب وقت ممكن.

وبحسب دراسة أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإن لقاحات شركة Pfizer و Moderna الحالية، فعالة بنسبة 10٪ فقط في منع العدوى المصحوبة بأعراض من الأوميكرون بعد 20 أسبوعًا من الجرعة الثانية، ووجدت الدراسة أن الجرعتين لا تزالان توفران حماية جيدة ضد الأعراض الشديدة.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة Moderna ، ستيفان بانسل، إن الشركة تعمل على معزز لهذا الفيروس يستهدف أوميكرون، وستدخل التجارب السريرية قريبًا، موضحا أن الطلب مرتفع من الحكومات لأنها تستعد للتطعيم المنتظم ضد الفيروس.

وقال بورلا إنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لجرعة رابعة، مشيرا إلى أن شركة فايزر ستجري تجارب لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لجرعة أخرى.

ولا تختلف أعراض متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا إلا قليلا عن أعراض ناجمة عن متحورات أخرى.

أعلن ذلك رئيس معهد "فيكتور" للبحوث العلمية في مجال الفيروسات في يكاترينبورج د. ألكسندر سيميونوف. وقال إن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تسبب الأعراض نفسها عمليا كما تسببها متحوّرات أخرى للفيروس التاجي.

تتمثل الأعراض في الكحة ودرجة الحرارة والصداع. وهناك معلومات تدل على أن الناس يتحملون العدوى المتحورة أسهل . وبصورة خاصة لم تسجل إلى حد الآن وفيات ناجمة عن الإصابة بمتحور أوميكرون.