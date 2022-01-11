"أنتي اللي بتحلي اللبس".. درة بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة درة بإطلالة أنيقة ومحتشمة، مرتدية چيب ميدي باللون الأوف وايت يتخلله الأسود، وبليزر وتوب بنفس اللون.

واعتمدت درة قفازات طويلة باللونين الأسود والأوف وايت، ونسقت مع الإطلالة بوت قصير باللون الأسود.

واختارت درة تسريحة الشعر المنسدل وألوان النيود كلوك مناسب للإطلالة.

وعلق متابعون على إطلالة درة، إذ قال متابع: "أنتي اللي بتحلي اللبس"، وعلق أخر: "إيه الجمال ده".

ويذكر أن صيحة البليزر برزت في شتاء 2022 وظهر ذلك في إطلالات النجمات، حيث ظهرت منة شلبي في العرض الخاص لفيلمها "من أجل زيكو" مرتدية بليزر باللون الأخضر اللامع وبنطلون بنفس اللون، وتألقت سمية الخشاب أيضا في أحدث إطلالتها بإحدى البرامج بفستان بليزر باللون الأسود اللامع.