أوضاع النوم الصحية للحفاظ على صحة الظهر.. أبرزها «وضع الجنين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من الفوائد الصحية من النوم، فأن الوضعية الخاطئة بإمكانها التأثير بشكل كبير على الصحة، حيث يمكن أن تسبب آلام في عظام الرقبة، والكتف، ومن المحتمل أن تتفاقم الأعراض وربما تصل حد آلام في العمود الفقري.

طرق صحية للنوم

لذا تقدم «هن» أفضل الأوضاع الصحية للنوم وفقًا لموقع «Medical News Today» فيما يلي:

- الاستلقاء على الظهر

يساعد الاستلقاء على الظهر في المساعدة على توزيع توازن الجسم لدى الأشخاص، كما يساعد ذلك عل الحد من رفع ضغط الدم، وموازنة أجزاء الجسم بشكل جيد من حيث الرقبة، العمود الفقري، والرأس.

- وضع الجنين

تعتبر وضع نوم الجنين من أفضل أوضاع النوم للأشخاص الذين يعانون من الغضروف، حيث يكون عن طريق التدحرج إلى السرير على جانب واحد، مع فرد الظهر نسبيًا، مع الحرص على النوم على وسادة اسفل الرأس لدعم الرقبة وتجنب حدوث آلام بها.

- النوم على الجانب مع وضع وسادة بين الركبتين

يمكن الاستعانة بوضع وسادة بين الركبتين، لحل مشكلة انحناء الظهر عند النوم على الجانب، حيث يساعد ذلك في رفع الساق من الجزء العلوي، واستعادة توازن الجسم خاصًة العمود الفقري.

نصائح قبل الذهاب إلى النوم

ووفقًا لموقع «Health Line» هناك مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها قبل الذهاب إلى النوم:

- الحرص على التعرض لضوء الشمس خلال فترة النهار، ليلاحظ الجسم الفرق عند الرغبة في النوم.

- عدم تناول المنبهات قبل النوم، إذ يلزم الامتناع عن تناول الكافيين.

- محاولة المحافظة على الاستيقاظ والنوم في أوقات ثابتة.

- عدم تناول كميات كبيرة من السوائل قبل الخلود من النوم، حتى تحصل على قدر كافي من النوم دون الحاجة إلى الاستيقاظ في منتصف النوم والشعور بالقلق.

- الحرص على ضبط درجة حرارة غرفة النوم، حيث تعتبر من الأساسيات للحصول على النوم بشكل جيد.