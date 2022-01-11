الامارات | 90 ألف صورة عن مسيرة الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف صورة عن مسيرة الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منصة الشيخ زايد في مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، إقبالاً كبيراً من الطلبة والباحثين والأكاديميين.

وتحتوي المنصّة على عشرات الإصدارات والكتب والمراجع، حول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ودوره الإداري والتاريخي في إنشاء وتأسيس الدولة الاتحادية منذ عام 1968 إلى وفاته، غفر الله له، في عام 2004. كما تضمّ المنصّة جهازاً لعرض نحو 90 ألف صورة معبّرة عن مسيرة الشيخ زايد، بالإضافة إلى نحو 500 ألف وثيقة بريطانيّة وبرتغاليّة وأميركيّة تحكي تاريخ الإمارات في كلّ ظروفها وأحوالها. وتحتوي أيضاً جهاز عرض لعدد من الأفلام الوثائقيّة التي تحكي مسيرة الاتحاد. كما ستعرض في شاشة العرض العديد من الصحف والمجلّات العربية التي تتحدّث عن مسيرة الاتحاد وإمارات الساحل.

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