جورجينا تتحدث عن حياتها قبل كرستيانو بفيلم جديد.. «فقيرة عايشة في مخزن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه جذاب وقوام رشيق وثراء لا حدود له، ذلك ما عرفت به سيدة الأعمال وعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، التي تعيش حياة من الرفاهية تحسد عليها إلى جانب ارتباطها بشريكها البرتغالي ونجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

لكن كل هذا الثراء والرفاهية سبقتهما حياة مليئة بالألم والمعاناة كشفتها «رودريجيز» في فيلمها الذي من المقرر أن تعرضه شبكة «نتفلكس» في 27 يناير الجاري، وروّجت لفيلمها في عدد من اللقاءات التلفزيونية التي نشرت مقاطع منها على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وفقاً لموقع «Geo».

حياة الفقر والعيش في مخزن

في إحدى أحياء مدريد الفقيرة كانت عارضة الأزياء العشرينية جورجينا رودريجيز بينما لا تزال في سن المراهقة تبحث عن مأوى لها بعد رحلة سفر صعبة خاضتها من قريتها جاكا في جبال البرانس إلى العاصمة الإسبانية، استمرت في البحث عن شقة تسكن فيها بسعر رخيص وكل ما كانت تملك وقتها 250 جنيهاً استرلينياً أي ما يعادل 5333 جنيهاً مصرياً لينتهي بها الحال في مخزن حتى رأت فيه العذاب بسبب البرد القارس في الشتاء والحرارة العالية جدا في الصيف لم يكن في استطاعتها دفع تكاليف التدفئة أو شراء تكييف أو دفع تكاليف التدفئة في الغرفة التي سكنت بها.

صدفة اللقاء برونالدو التي غيرت حياتها

وكأن المثل الشهير «رب صدفة خير من ألف ميعاد» قيل ليتحقق في حياة العارضة الشهيرة جورجينا رودريجيز التي تحولت حياتها تماماً بين يوم وليلة من فتاة فقيرة عانت للحصول على شقة دفعتها في آخر الأمر للعيش في مخزن قديم بعيد عن الخدمات الصحية والاجتماعية وبعدها الحصول على عمل كبائعة حقائب يد في Gucci مقابل 10 جنيهات إسترليني في الساعة، تغير الحال تماماً عندما جمعتهما الصدفة باللاعب الشهير كريستيانو رونالدو الذي وقع في غرامها وازدادت شهرتها وثروتها أيضاً بعد ارتباطها به بل وتحولت حياتها من المخزن الفقير إلى القصور والطائرات الخاصة والمجوهرات وهي الآن لديها أربعة أطفال منه وتنتظر توأمان.

إطلاق الفيلم الذي يسرد قصة حياتها تزامنا مع عيد ميلادها

قبل ست سنوات كانت فتاة عادية تبيع الحقائب وتسكن في الأحياء الفقيرة والمخزن البارد أما الآن فقد أصبحت جورجينا رودريجيز، 27 عاماً أشهر عارضات الأزياء التي تمتلك براند باسمها، ليس ذلك فقط بل إن كريستيانو لا يترك مناسبة لها حتى يجعلها ذكرى لاتنسي واحتفالاً مبهر.

وقرر نجم الكرة العالمي أن يكون إطلاق الفيلم الذي يسرد قصة حياة حبيبته، يوم 27 يناير الجاري تزامنا مع عيد ميلادها الثامن والعشرين، ويتكون طاقم الفيلم من 6 أفراد وهم عائلته، وقامت جورجينيا بالترويج للفيلم من خلال الملصقات الإعلانية باسم الفيلم «Soy Georgina» وعبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».