5 طرق للرجال لتظل شريكة حياتك تحبك وسعيدة بوجودك.. «عاملها كأميرة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أن تجعل شريكة حياتك تحبك على المدى الطويل أمر؛ ولكن إبقائها سعيدة أمر آخر تمامًا، ففي بعض الأحيان، قد تجد صعوبة في معرفة ما تريده فتاتك، أو قد تصبح كسولًا وتنسى أن تظهر لها أنك تحبها بشدة، وعلى الرغم من أن العلاقات تأخذ مجهودًا، لذلك يجب اتباع بعض النصائح في التقرير التالي لإبقاء شريكة حياتك سعيدة، بحسب موقع «wikihow، المتخصص في إعطاء النصائح.

الاهتمام أولا

اهتم بها، وافتح لها الأبواب، قدِّم لها سترتك، واسحب كرسيها للخارج من أجلها وقف عند دخولها الغرفة، يجب أن يعرف الرجال أن الجنس الآخر يحب هذه الإيماءات الصغيرة، عندما تأخذها للخروج، لا تجعلها تدفع أو تقسم الفاتورة أبدًا، تحب الفتيات ذلك عندما يعتني الرجل بفاتورة العشاء وكأنها ليست مشكلة كبيرة.

جاملها

أخبرها أنها جميلة، خاصة عندما لا تتوقعها أن تقول لها ذلك، يمكن أن تبذل الفتيات الكثير من الجهد في محاولة الظهور بمظهر جميل، وهذا سيجعلها سعيدة لأنك لاحظت ذلك ولاحظت مجهودها الكبير الذي بذلته.

اهتم بها

بعد أن تقضيا بعض الوقت معًا، يمكنك بسهولة أن تجعلها تشعر بأنها مميزة، وبعض الرجال يفلعون ذلك ويتجاهلون عمدًا شريكات حياتهم كطريقة للرد عليهم أو كوسيلة لمعاقبتهم.

كن عفويا

فاجئها بالورود أو الرسائل المفاجئة إذا كانت تحب مثل هذه الأشياء، واصطحبها بعيدًا لتناول عشاء رومانسي غير مخطط له، في النهار أو في عطلة نهاية الأسبوع.

رد على مكالماتها ورسائلها

مادمت لم تقل وتوضح لها أنك مضطر لمعاودة الاتصال بها في أوقات العمل، يجب أن تكون متجاوبًا عندما تتصل بك، ودعها تعرف أنها في ذهنك على الرغم من أنك لست معها شخصيًا.

يمكن للفتيات أن يشعرن بعدم الأمان عند تجاهلهن، الفتاة الواثقة هي الفتاة السعيدة، والفتاة السعيدة خير لصديقها.