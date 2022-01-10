تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة للوقاية من السرطان بينها «البرجر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ الكثيرون في الحياة اليومية لتناول الأطعمة السريعة التي تساعدهم على إنجاز يومهم أثناء تواجدهم خارج المنزل، كتناول البرجر والسوسيس والهوت دوج، التي يفضلها الأطفال بصفة خاصة في اللانش بوكس، ما يجعل البعض من الأمهات يوافقون على تلك الأطعمة ولكن لا يدرون مخاطرها الشديدة على الصحة سواء لهم أو للكبار، لذا يجب عدم الإفراط في تناولها حفاظا على الصحة العامة للجسم والوقاية من الأمراض التي تتسبب في الوفاة.

وأثبتت بعض الدراسات أن اللحوم المصنعة، لها علاقة قوية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وبخاصة القولون والمستقيم، فضلا عن طريقة طهي الطعام.

خطورة اللحوم المصنعة والبرجر والسوسيس

ومن جانبه تحدث الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، بكلية الطب القصر العيني، خلال حديثه لـ«هُن»، خطورة اللحوم المصنعة وعلاقتها القوية بالإصابة بالسرطان، إذ قال إن الإفراط في تناول اللحوم المصنعة كالسوسيس والبرجر والهوت دوج، والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السمين، يمكن أن تزيد من الإصابة بسرطان القولون والكبد والمستقيم.

أطعمة تتسبب في الإصابة بالسرطان

وأشار محمد منيسي، إلى أن على رأس القائمة التي تزيد من الإصابة بالسرطان هو النقانق والسلامي واللحوم والهوت دوج، كما توجد نظريات مختلفة تتعلق بالأسباب المحتملة لزيادة خطر السرطان، كتمليح اللحوم قد يتفاعل مع البروتين ويجعل اللحم مسرطن، وبخاصة القولون والمستقيم بنسبة 20%، بالإضافة لسرطان المعدة وسرطان الثدي.

ونصح الدكتور محمد منيسي، أنه يجب التقليل من الأشياء والمواد التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وطهي الطعام إما نيء أو مسلوق، فضلا عن تناول نبات القهوة الذي يمنع من سرطان القولون والكبد.

وفيما يخص الأطعمة المفضل تناولها قال: «الفواكه ومضادات الأكسدة تقلل الأخطار والمساهمة في مكافحة التأثيرات الضارة والخطيرة الناجمة عن تناول اللحوم المصنعة».