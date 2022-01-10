النوم في هذا الوقت يحميك من خطر مرض قاتل.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مرض القلب هو السبب الرئيسي الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يطلق عليه "المرض القاتل"، وهو يصف مجموعة من أمراض القلب التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية.

ووجدت الأبحاث أن النوم في وقت معين قد يقلل من خطر إصابتك بهذا "القاتل" وبالتالي يزيد من طول العمر، وفقًا لموقع express.

هناك بعض الطرق الواضحة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، من اتباع نظام غذائي صحي إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فإن فرص نمط الحياة هي طريقة مؤكدة للتعامل مع "القاتل" ، كما توضح هيئة الخدمات الصحية.

لكن الأبحاث تظهر الآن أنه يمكن أن تكون الطريقة بسيطة مثل النوم، طالما أنك تلتزم بالوقت المناسب، فقد حدده الباحثون ليكون بين الساعة 10 و11 مساءً، وهو وقت ليس مبكرًا جدًا.

نظرت الدراسة، التي نُشرت في European Heart Journal - Digital Health، في بيانات أكثر من 88000 مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات واسعة النطاق تحتوي على معلومات وراثية وصحية، تم تسجيل متوسط عمر المشاركين عند 61 سنة، غالبيتهم من النساء.

جمع الباحثون بيانات عن وقت النوم والاستيقاظ باستخدام مقياس التسارع الذي يلبسه المعصم، وأشارت الدلائل إلى أن النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنوم مبكرًا أو متأخرًا في الليل.

أجرى الباحثون أيضًا متابعة، ووجدوا أن أكثر من 3000 مشارك أصيبوا بنوع من أمراض القلب، وعرّفوا أمراض القلب والأوعية الدموية بأنها النوبة القلبية، وفشل القلب، وأمراض القلب الإقفارية المزمنة، والسكتة الدماغية، والنوبات الإقفارية العابرة.

كانت الإصابة أعلى في الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش في منتصف الليل أو بعد ذلك، حيث رأوا خطرًا أعلى بنسبة 25٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقول مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد بلانز: "بينما لا يمكننا استنتاج السببية من دراستنا، تشير النتائج إلى أن النوم المبكر أو المتأخر قد يكون أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم، مع عواقب سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية".

وأضاف الطبيب أن أحد الأسباب المحتملة وراء ارتفاع مخاطر الإصابة بالمرض المميت المرتبط بالنوم لاحقًا قد يكون بسبب انخفاض احتمالية رؤية ضوء الصباح، موضحًا أن رؤية ضوء الصباح يساعد على إعادة ضبط ساعة الجسم.

وأفاد بأنه في حين أن النتائج لا تظهر سببية، فقد ظهر توقيت النوم كعامل خطر محتمل على القلب، مؤكدًا أن توقيت النوم يمكن أن يكون هدفًا منخفض التكلفة للصحة العامة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

هذا يعني أن الغفوة خلال النافذة الزمنية المثالية بين الساعة 10 و11 مساءً قد تكون إحدى الطرق لتعزيز طول العمر.