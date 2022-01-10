خطوات تركيب الرموش الصناعية ونصائح استخدامها: «احذري من النوم بها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الرموش من المعززات الجمالية للسيدات، خاصة إذا كانت ذات طول وكثافة، ما يجعلها تساعد في إظهار جاذبية العين، وهو ما تحرص عليه الكثير من الفتيات، فيلجأ بعضهن لتركيب الرموش الصناعية، التي من المحتمل أن تسبب أضرارًا على العين عند وضعها بطريقة خاطئة، أو استخدام مادة لاصقة غير مناسبة.

خطوات لصق الرموش الصناعية

وتقدم «هن» الخطوات الصحيحة لتركيب الرموش وفقًا لموقع «Allure» فيما يلي:

- جهزي المستلزمات الخاصة بتركيب الرموش، وهي اللاصق ثنائي الشريط، وملقاط مائل يساعد في تركيبها.

- الخطوة الثانية هي تقليم شرائط الرموش، حيث قومي بقياسها على رموش العين، وقصي الزوائد، يساعد ذلك في تركيبها بسهولة، بالإضافة إلى مساعدتها في إظهار جاذبية العين، يمكنك استخدام هذا الجزء عندما تريدين زيادة كثافة الرموش.

- ضعي المادة اللاصقة على الرموش بالتدريج، إذ يلزم الحرص على عدم وضعه على جفن العين مباشرًة، يمكنك ثني الرمش أثناء وضع المادة اللاصقة حتى لا يجف طرف عن الآخر.

- عند تركيب الرموش، قومي بوضعها وأنت تنظرين إلى الأسفل حتى تكوني قادرة بشكل أفضل على رؤية وضع الشريط، مع الحرص على عدم وضع الشريط والعين مغلقة.

- عند لصق الشريط، يمكنك استخدام الكحل أو محدد العيون للتمويه بالأماكن الفارغة، ويمزج خط الشريط بمستوى الرموش الطبيعية للعين.

نصائح عند استخدام الرموش الصناعية

- تحتاج الرموش إلى الاهتمام والتنظيف المستمر، بفرشاة مخصصة للرموش.

- يلزم تجنب استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة بجانب العينين.

- يفضل عدم استخدام الماسكرا على الرموش، لأن ذلك بمثابة ثقل جديد على الرموش الطبيعية، وربما يحدث اتلافها.

- يفضل عدم النوم بالرموش الصناعية، حيث أن الاستخدام المفرط لها يسبب انسداد المسام، ما يصعب نموها، لذا يلزم الحرص على وضعها عند الحاجة إليها فقط.