وصفة مختلفة لعمل حمام محشي في المنزل.. بالجمبري أو البرغل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل الكثيرون تناول وجبة الحمام المحشي سواء الكبار أو الصغار، لذلك تبحث ربات البيوت على طرق جديدة ومختلفة على سبيل التغيير.

وعرضت الشيف غادة جميل في برنامجها على شاشة «cbc سفرة»، طريقة جديدة لعمل حمام محشي حيث أضافت إليه الجمبري وهو ما يجذب الكثير خاصة الذين يفضلون الجمبري.

وفيما يلي طريقة عمل حمام محشي بالجمبري حسب الشيف غادة جميل.

مقادير حمام محشي بالجمبري:

- حمام

- أرز

- كبد وقلوب الحمام

- زبدة

- ملح وفلفل

- جمبري صغير

- بصل أبيض مفروم

- كزبرة جافة

- سبع بهارات

- جوزة الطيب

- ثوم

- فصوص فلفل حار أخضر وأحمر

طريقة تحضير حمام محشي بالجمبري

- يسخن الزيت مع الزبدة على النار ثم تضاف القوانص والملح والفلفل ونقلب حتى يتغير لونها، ثم تضاف القلوب ونقلب ثم تضاف الكبد.

- يضاف الثوم، مع جميع البهارات وتقلب.

- يضاف البصل مع التقليب حتى يذبل، ثم تضاف الزبدة.

- تضاف المرقة حتى يغطي الوجه ويترك ليغلي المزيج وتتشرب جميع السوائل.

- يغطى ويترك حتى تمام الطهي.

- يترك ليبرد قليلا ويحشى الحمام بالأرز.

- تجهز ماء بالكرفس والجزر والبصل والحبهان ويسلق الحمام حتى تمام الطهي.

- يحمر الحمام في الزبدة مع الزيت.

للجمبري

- في طاسة أخرى يسخن الزيت على النار ثم يضاف الجمبري مع الثوم، الكزبرة، ونقلب.

- ثم يضاف الليمون ويترك على النار حتى تمام الطهي.

حمام محشي برغل

وعرض الشيف الشربيني طريقة أخرى لتحضير الحمام المحشي بالبرغل من خلال برنامجه الشيف المذاع على قناة «cbc سفرة».

وجاءت المقادير كالتالي:

- حمام

- بصل

- ثوم

- كبدة دجاج

- جزر

- كرفس

- حبهان

- برغل مسلوق

- ورق لورا

- كزبرة خضراء

- مكسرات

- بطاطس

- سمـنة

- ملح

طريقة تحضير حمام محشي برغل

- ضعي الكبدة في ماء مغلي على النار مع خل.

- افرمي ثوم ونصف بصلة وضعيهم مع سمنه على النار وضيفي إليها مكعب مرقة ثم ضيفي إليها الكبدة حتى تنضج.

- افرمي جزر مع كرفس وضعيهم على النار ثم ضيفي الفريك والمكسرات وقلبيهم.

- ضيفي رشة ملح وفلفل وقليل من الكزبرة الخضراء وضيفي رشة بهارات وورق لورا ورشة حبهان وفلفل حتى ينضج.

-احشي الحمام بالبرغل والكبدة والمكسرات وكتفي رجل الحمام مع بعض.

-ضعيه على النار في إناء به جزر وبصل اخضر شرائح وضعيهم في ماء على النار وضيفي رشة حبهان وملح وفلفل.

-ضعيه في صينية وادهنيه بعصير طماطم وزيت وملح وفلفل وضعية في الفرن حتى ينضج وقدميه في طبق به برغل بالمكسرات والكبدة.