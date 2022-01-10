الامارات | زوجة مصرية تثير جدلاً واسعاً خلال بث مباشر.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مصرية تثير جدلاً واسعاً خلال بث مباشر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيديو حياة عبد الله مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بعد فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" للاستغاثة من زوجها وعلى وجهها آثار تعذيب.

بدأت قصة حياة تستغيث من زوجها بعد ما نشرت سيدة فيديو عبر خاصية لايف على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيس بوك" وهي تبكي فيما يطالبها زوجها ويدعى محمود بالخروج من الغرفة.

ونشرت حياة عبد الله فيديو الاستغاثة من زوجها لتستعين بصديقاتها أو أحد أقاربها لتخليصها من تعذيب زوجها لها، مناشدة: "إلحقوني" ودونت عنوان منزلها.

وطالبت حياة عبد الله زوجها: "افتح لي باب الشقة ودخل لي حد ياخدني لا والله مش خارجة لك لا، ده انا مفيش فيا حتة سليمة، فيه إيه؟ شوف لي حد ياخدني مش خارجة من هنا غير لما حد يدخل ياخدني".

وكتبت حياة عبد الله التي استغاثت من زوجها في التعليقات أن واقعة التعدي جاءت نتيجة عودته للمنزل في حالة سكر بعد تناول الكحوليات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news