الامارات | أعراض نقص الحديد في الجسم.. وأهم الأطعمة الغنية به

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص الحديد في الجسم.. وأهم الأطعمة الغنية به والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقول منظمة الصحة العالمية إن نقص الحديد هو الاضطراب الغذائي الأكثر شيوعاً في العالم، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص الحديد في الجسم، وما هي أهم الأطعمة الغنية بالحديد، وما هي الأطعمة التي يجب عليك تقليلها إذا كنت تعاني من نقص الحديد، استناداً إلى تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قد لا يحصل 80 بالمائة من الناس في العالم على ما يكفي من الحديد، ويحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهي مادة توجد في خلايا الدم الحمراء تساعدها على نقل الأكسجين بكفاءة إلى أنسجتك وعضلاتك، وبدون كمية كافية من الهيموجلوبين، لن تحصل على كل الأكسجين الذي تحتاجه، مما يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويمكن أن يتسبب نقص الحديد في معاناة جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للفيروسات والالتهابات.

ما هي أعراض نقص الحديد؟

حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن الأعراض الأكثر شيوعاً لنقص الحديد تشمل على:

• التعب وقلة الطاقة.

• ضيق التنفس.

• خفقان القلب.

• شحوب الجلد.

الأعراض الأقل شيوعاً لنقص الحديد هي:

• الصداع.

• طنين الأذن.

• تغير في حاسة التذوق.

• حكة في الجلد.

• ألم في اللسان.

• تساقط الشعر.

• صعوبات في البلع.

• تقرحات مفتوحة مؤلمة (قرح) في زوايا فمك.

• متلازمة تململ الساقين.

إذا كنت تعاني من أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يجب أن ترى طبيبك العام لإجراء فحص دم للتأكد من إصابتك بهذه الحالة، وسيقترح عليك الطبيب بعد ذلك البدء في تناول مكملات الحديد، أو تناول نظام غذائي غني بالحديد.

الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت تعاني من نقص الحديد

تتضمن بعض الأطعمة الغنية بالحديد التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي ما يلي:

• الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

• الأطعمة التي تحتوي على حديد مضاف إليها.

• الفواكه المجففة بما في ذلك القراصيا والمشمش والزبيب.

• اللحوم الحمراء، أو إذا كنت نباتياً تناول الفاصوليا والبقول كبديل.

• الكبدة

• المكسرات

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من نقص الحديد

إذا كنت تعاني من نقص في الحديد، فإن تناول بعض الأشياء وشربها يمكن أن يمنع جسمك من امتصاص الحديد من الطعام أو المكملات الغذائية، وتشمل الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من نقص الحديد ما يلي:

• شاي

• قهوة

• الحليب ومنتجات الألبان.

• أي أطعمة غنية بحمض الفيتيك.

ويشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة عليهم الرجوع إلى طبيبهم الخاص قبل تناول أي أدوية وقبل وضع أي طعام في نظامهم الغذائي وذلك حتى يحدد الطبيب الطعام المناسب ونسبته في جدول الغذاء اليومي بما يتوافق مع كل حالة.

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