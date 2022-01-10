7 أطعمة بمثابة غذاء للعقل.. تعالج ضعف الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

بصفة العقل هو مركز التحكم في جسمك، فهو مسؤول عن الحفاظ على قلبك ينبض وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.

لذلك يجب أن تهتم جيداً بما تأكله، حيث تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا في الحفاظ على صحة عقلك، وفي التقرير أبرز الأطعمة التي تساعد على تقوية الذاكرة وتعزيز وظائف المخ، وذلك وفق ما أورد موقع"medicalnewstoday".

- التوت

مثل الشوكولاته الداكنة، تحتوي على مضادات الأكسدة الفلافونويد، وتشير الأبحاث إلى أن هذه قد تجعله غذاءً جيدًا للدماغ.

-الشوكولاته الداكنة

تحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي نوع من مضادات الأكسدة المهمة بشكل خاص لصحة الدماغ، وذلك بسبب أن الإجهاد التأكسدي يساهم في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ.

-البيض

يحتوي البيض على فيتامين د، كما توجد العناصر الغذائية الصديقة للمخ في صفار البيض، لذا يجب تناوله بخاصة في وجبة الإفطار.

-الكركم

مركب الكركمين الموجود فيه يساعد في تحسين الذاكرة والحالة المزاجية لدى البالغين.

-اللوز

يشتهر بفوائده المميزة لتحسين الذاكرة لدى البشر، وترجع أهميته لوظائف المخ إلى أنه غني بفيتامين إي.

-شاي البابونج

يحسن شاي البابونج الوظيفة الإدراكية وقلة النوم، ويقلل أيضا من التوتر ويعزز التركيز والذاكرة.

-الأفوكادو

يدعم الدماغ ووظائفها، ويساعد في خفض ضغط الدم، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى المهمة للمخ والصحة العامة.