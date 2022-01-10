نصائح لتجنب الإصابة بالعمى بسبب العدسات اللاصقة.. السر في المحلول

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر العدسات اللاصقة من أكثر الأشياء التي يستخدمها البعض خلال الآونة الماضية، وبخاصة الفتيات اللواتي يريدن تغير لون أعينهن من خلال العدسات الملونة، وأخريات يستخدمونها للنظر بدلا من ارتداء النظارات، حتى يظهرن بشكل لائق وجذاب وأنيق، ولكن لا يدري البعض منهن، إن تلك العدسات تتسبب في أضرار وخيمة تؤثر بالسلب على صحة العين، التي من بينها التهاب القرنية والإصابة بالفيروسات والبكتيريا، التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان حاسة البصر.

في هذا الصدد، تحدث الدكتور محمود البنا، استشاري طب وجراحة العيون عن أضرار العدسات اللاصقة، وطرق تفادي الإصابة بالعدوى نتيجة الاستخدام الدائم للعدسات اللاصقة، خلال حديثه لـ«هُن».

أضرار العدسات اللاصقة

وقال «البنا»، إن العدسات اللاصقة، قد تسبب التهابات في العين، وخاصة الغطاء الخارجي للقرنية، الذي يمكن أن ينتج عنه فيروسات وبكتيريا وفطريات، فضلا عن حدوث التهاب الملتحمة، التي تغطي الجزء الأبيض من العين وداخل الجفون.

نصائح لإنقاذ القرنية تجنب الإصابة بالعمى

وأشار استشاري طب وجراحة العيون، إلى أن النوم بالعدسات اللاصقة، يمكن أن يدمر العين، وهو الأمر الذي يفعله الكثيرون؛ ما يعرضهم لعواقب وخيمة الأمر الذي يستدعي استشارة الطبيب في أسرع وقت، حتى يمكن إنقاذ القرنية والإصابة بالعمى.

وعن كيفية الوقاية من التهابات العين نتيجة ارتداء العدسات اللاصقة بشكل دائم، أضاف أنه يمكن تقليل خطر الإصابة عن طريق عدم تكرار استخدام محلول التنظيف، واستبداله بآخر جديد كل يوم، فضلا عن المحافظة على تنظيف العدسات وتعقيمها، واستبدالها كل شهرين.

ولفت استشاري طب وجراحة العيون، إلى أنه يمكن الوقاية من التهابات العين التي تسببها العدسات، من خلال غسل اليدين كثيرا قبل استخدام العدسات، فضلا عن عدم ارتدائها خلال الاستحمام والنوم، بجانب خلعها قبل السباحة.