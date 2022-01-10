أول ظهور لـ بسمة وهبة عقب الإصابة بـ«أوميكرون»: معنوياتي صفر «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد الإعلان إصابتها بمتحور أوميكرون، خلال مقطع فيديو مصور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تتحدث عن كواليس إصابتها وتوجه نصيحة للمواطنين وتحذيرات بشأن الإصابة به.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال مقطع الفيديو الذي أظهر علامات التعب الشديدة والأعراض عليها، إذ كانت تتنفس بصعوبة وغير قادرة على التحدث، قائلةً: «نصيحة مني اللي حاسس إنه عنده دور برد، ميتعاملش على إنه دور برد، ابتدوا اتعاملوا على إنه أوميكرون، ويبتدي ياخد علاج، المسحة مبتطلعش من أول مرة إيجابي، أول مرة عملتها وثاني مرة سلبي وثالث مرة إيجابي».

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، نصيحة خلال الفيديو، قالت خلالها: «متقعدوش في أماكن مغلقة، البسوا الماسكات، متقربوش من حد».

وأرفقت الإعلامية تعليقا على مرضها وإصابتها بأوميكرون، قائلةً: «الأوميكرون مبيظهرش في البي سي ار..انتبهوا الدور مش سهل وبلاش كلمة أنا عندي دور برد لأن ده أوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينا هو الاستهانة والاختلاط وأسألكم الدعاء».

بسمة وهبة تعلق على خبر وفاة وائل الإبراشي

خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي أمس الأحد، أحدث حالة من الألم والحزن في القلوب، ومن بينهم الإعلامية بسمة وهبة، والتي علقت عليه، قائلةً: «من ساعة خبر وفاة وائل وأنا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف على فقدان أستاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمة كبيرة، الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض».

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

وكانت أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن إصابتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ كتبت: «سنتين بهرب وأجري وأستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يارب أعنا».