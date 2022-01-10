القصة الكاملة لـ«معلمة المنصورة».. وصلة رقص خربت بيتها وقرار حكومي أنقذها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن تدري أنها بدلًا من الحصول على عطلة قصيرة تستمتع خلالها بوقتها بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية والمهنة، أنها ستتحول إلى «تريند» على منصات التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، في أول أيام العام الجديد 2022، بعد أن تم تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص وسط زملائها، في رحلة نيلية على متن مركب نهري.

تفاصيل الفيديو المتداول لـ معلمة المنصورة

السيدة آية يوسف، معلمة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، هي صاحبة الفيديو المتداول، وبطلة وصلة الرقص التي أثارت حالة من الجدل والغضب الواسعين من قبل فئات كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تردد اسمها على ألسنة الكثيرين، حول كيفية ظهورها وقيامها بالأمر وهو ما يتعارض ما قيمتها المجتمعية كونها مُعلمة تربوية.

وسرعان ما تمت إحالة معلمة المنصورة و4 معلمين من زملائها إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم، بعد تقديم عدد من الشكاوى ضدها في وزارة التربية والتعليم.

وكشف أصحاب الشكاوى، عن أن الواقعة حدثت خلال تواجد معلمة المنصورة في رحلة نيلية منظمة من قبل نقابة معلمين أول المنصورة إلى محافظة القاهرة، وتضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، فضلًا إلى أنه تمت الإشارة إلى أن السيدة المذكورة، كان قد تم تكريمها من قبل بالحصول على لقب المعلمة المثالية، وتم نشر وتداول عدد من الصور لها أثناء هذا التكريم.

انقسام الآراء حول واقعة معلمة المنصورة

ومع الجدل الواسع الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لفعل المعلمة آية يوسف، إذ وبخها الكثير من نشطاء السوشيال ميديا، فيما دافع عنها آخرون حتى وصل الأمر إلى عدد من مشاهير الفن، وذلك بعد طلاق آية يوسف من زوجها، ووقفها عن العمل، وقامت بالتوقيع على التنازل عن الوظيفة لأنها ما زالت معلمة متطوعة منذ 3 سنوات.

وكيلة مدرسة تدعم معلمة المنصورة على طريقتها الخاصة

بحالة من الدعم الشديد تضامنت هويدا فتحي، وكيلة لإحدى مدارس المرحلة الثانوية، على طريقتها الخاصة مع معلمة المنصورة، إذن نشرت مقطع فيديو خاص بها خلال رقصها في حفل زفاف ابنتها قبل 3 أعوام.

وأرفقت وكيلة المدرسة تعليقًا على الفيديو الخاص بها، قالت خلاله إنها تعمل كمُدرسة وقامت بالرقص في حفل زفاف ابنتها، فهل تؤدي فعلتها إلى إجراء التحقيق معها من قبل الوزارة، «هو مفيش حد بيرقص في فرح بنته؟»، مؤكدة أن كل شخص له حريته الكاملة خارج سور المدرسة.

فنانات دافعن عن آية يوسف

لم تتوقف حالات الدعم لـ معلمة المنصورة عند عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل وصل الأمر إلى انفعال عدد من الفنانات ودفاعهن بشدة عن الأولى، خاصة بعد تطليقها من زوجها وتدمير حياتها الأسرية.

فخرجت الفنانة هيدي كرم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي تبكي جراء ما تعرضت له معلمة المنصورة، منوهة إلى أن الأخيرة لم تقم بفعل فاضح أو خادش للحياء، مستنكرة ممن هاجموها ووجهوا انتقادات لها، معقبة: «الست اتمايلت شوية على المزيكا دمرتوها وضيعتوا مستقبلها».

فيما ظهرت الفنانة وفاء عامر في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، وتطرقت بالحديث إلى واقعة معلمة المنصورة، مشيرة إلى أن آية يوسف، لم تقم بالرقص داخل المدرسة، ولم تتسبب في إحداث الأذى لأي شخص، «كانت بتتفسح في رحلة فيها مجموعة مش من المفترض إنها تفضل ماسكة القلم وبتكتب طول الوقت».

فرصة عمل لـ«معلمة المنصورة» من المركز المصري لحقوق المرأة

أما على المستوى المهني، كانت قررت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تقديم الدعم والمساندة لمعلمة المنصورة، موضحة أنها وفرت فرصة عمل جديدة لها، كمصحح لغوي بالمركز.

أما على المستوى الاجتماعي والشخصي بالمعلمة، كشفت «أبو القمصان» أنها ستعرض فرصة للتصالح مع زوج آية يوسف، وطالبت بالقبض على مصور الواقعة والمتسبب في انتشار الفيديو.

وزير التعليم يعيد معلمة المنصورة إلى عملها

وبعد مرور أيام على الواقعة التي باتت محلا للأحاديث اليومية على منصات التواصل الاجتماعي، قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عودة معلمة المنصورة آية يوسف، وصاحبة فيديو الرقص المتداول، إلى عملها مرة أخرى، وذلك داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وقال «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار عودة معلمة المنصورة إلى مباشرة عملها مرة أخرى، يخص الوزارة فقط، ولا توجد صلة لأي جهة دخل بقراراتنا الداخلية من قريب أو بعيد.