علماء يبتكرون بياض بيض بدون الحاجة لدجاج ويكشفون السبب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أن تسمع عن بيض من دون دجاجة تبيضه، فهو أمر يبدو لك أنه مستحيلا وغاية في الغرابة، لكن بالفعل ابتكر باحثون في فنلدنا بياض بيض نباتي وصديق للبيئة.

الباحثون استخدموا الفطريات في صناعة بياض البيض الصناعي، والتي يمكن أن توفر بديلاً لتربية الدجاج المكثفة.

ابتكر الباحثون ovalbumin، وهو البروتين الأساسي في بياض البيض، من Trichoderma reesei، وهو نوع من الفطريات المعروفة بتلويث الملابس، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن أن يصبح هذا البروتين بديلاً مستدامًا لمسحوق بياض البيض، وهو مكون يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية، ووجد الباحثون أن هذه المكون يقلل من متطلبات استخدام الأراضي بنسبة 90% تقريبًا، والغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 55%، مقارنة بإنتاج بيض الدجاج.

وأجرى البحث علماء في جامعة هلسنكي الفنلندية بالتعاون مع مركز البحوث التقنية VTT الفنلندي، وذكروا أن "إنتاج الألبومين البيضاوي باستخدام فطر Trichoderma reesei (Tr-OVA) يمكن أن يصبح بديلاً مستدامًا لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج".

ويقرون أنه "على الرغم من أن هذا النهج يمكن أن يولد الألبومين البيضاوي على نطاق تجريبي، إلا أنه لم يتم استكشاف الآثار البيئية للإنتاج على نطاق صناعي".

لصنع البيض الجديد، بدأ الباحثون بتحديد الكود الجيني للألبومين البيضاوي، والذي يمثل نحو 54 % من إجمالي بروتينات زلال البيض، والمعروف باسم بياض البيض.

تم إدخال الجين الذي يحمل مخططات الألبومين البيضاوي بواسطة أدوات التكنولوجيا الحيوية الحديثة في الفطر، وتم بعد ذلك إنتاج وإفراز نفس البروتين الذي ينتجه الدجاج، وبعد ذلك فُصل بروتين الألبومين البيضاوي من الخلايا وتركيزه وتجفيفه لتكوين المنتج النهائي.

وقارن الباحثون أيضًا تأثيرات إنتاج بياض البيض الصناعي مع وحدة مكافئة من بروتين بياض بيض الدجاج المجفف الحقيقي المنتج في فنلندا وألمانيا وبولندا، ووجدوا أن الأول خفض إنتاج من معظم التأثيرات المرتبطة بالزراعة، مثل الاحتباس الحراري واستخدام الأراضي.

وقالت الباحث ناتاشا يارفيو من جامعة هلسنكي: "قلل الألبومين البيضاوي المنتج من الفطريات من متطلبات استخدام الأرض بنحو 90 في المائة والغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 31 إلى 55 في المائة مقارنة بإنتاج نظيره القائم على الدجاج".

وبحسب "ديلي ميل" فإنه في عام 2020، بلغ الاستهلاك العالمي من بروتينات البيض نحو 1.6 مليون طن، ومن المتوقع أن يزداد هذا في السنوات القادمة، ما يزيد الأمر سوءًا، علاوة على ذلك، أدى الاستزراع المكثف للدجاج إلى تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال العمل كمستودع مهم لمسببات الأمراض البشرية.