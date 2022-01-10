ستات هذه الأبراج ضعفاء وأقوياء.. "مسيطرين ولكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

هناك فئة ليست بالقليلة من النساء، تحب أن تكون مسيطرة في علاقتها مع الرجل، وذلك يكون عكس شخصيتها، قد تكون غاية في الضعف.

وبحسب علم الفلك سنعرض لكم نساء الأبراج التي تحب أن تفرض رأيها، وفي الوقت نفسه هم ضعفاء أيضا، وذلك كما ورد في موقعي "timesofindia" و "elitedaily".

-الجدي

شخصية عنيدة وقوية لها وجهة نظر مختلفة للحياة، وتحب أن تسيطر في علاقتها، ولكن يمكن أن تكسب قلبها بسهولة.

-العذراء

صاحبة شخصية مستقلة وعنيدة، تمتلك روح القيادة، وذلك بسبب الطبيعة الغامضة الموجودة داخلها، ولكنها عكس ذلك فهي تحب أن تظهر بهذا الشكل حتى لا تنخدع.

-الأسد

من أكثر النساء التي تمتلك شخصية قوية قيادية، تحب أن يسر كل شيء وفقًا لرغبتها، ولكن عندما يكون شريك حياتها قوي الشخصية لا تستطيع أن تقف أمامه.

-الحمل

قوتها في نعومتها وتعرف كيف تصل إلى هدفها، ولا تحب أن يفرض أحد عليها رأيه، وإن أصرت على موقف لن يزحزحها عنه شيء.