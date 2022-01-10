احذر مسكن الباراسيتامول.. تغير في بشرتك ينذر بضرورة التوقف عن استخدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كلما كنت تعاني من صداع غير مريح أو نزلة برد شديدة، قد تلجأ إلى تناول المسكن الشهير الباراسيتامول، الذي يمكن أن يستهدف مشاكل مختلفة، بما في ذلك الحمى والأوجاع والآلام.

ولكن هناك أهمية في معرفة الآثار الجانبية التي تأتي مع تناول هذا الدواء، بما في ذلك علامة في جلدك تنذر بضرورة التوقف عن الاستخدام، وفقًا لموقع express.

الباراسيتامول هو مسكن شائع للألم متوفر في معظم الصيدليات مثل أي دواء، فإنه يسبب أيضًا آثارًا جانبية محتملة، فتظهر علامة تحذير واحدة في الجلد وتعني أنه يجب عليك "التوقف عن استخدام" الدواء.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، يسبب الباراسيتامول "نادرًا" آثارًا جانبية طالما أنك تلتزم بالجرعة الصحيحة، والتي توصي بالالتزام بواحد أو اثنين من 500 مل في المرة الواحدة.

ومع ذلك، فإن الباراسيتامول مثل أي دواء لديه قائمة من الآثار الجانبية المحتملة، واحدًا منها هو جلد أصفر ما يوحي بأنه يجب عليك التوقف عن تناوله.

ويشار إلى لون الجلد هذا أيضًا باسم اليرقان، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية، ويمكن أن يظهر اللون الأصفر المصاحب لليرقان أيضًا على بياض عينيك.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من اليرقان، فعليك الحصول على مساعدة طبية عاجلة، كما تحذر الخدمة الصحية، وتشمل العلامات المنذرة الأخرى لليرقان ما يلي:

-حكة في الجلد

-بول أغمق

-براز بلون الطين.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث بسبب تسمم الباراسيتامول، فيمكن أن يؤدي مثل هذا التسمم إلى فشل كبدي حاد، مما قد يؤدي إلى تحول لون بشرتك وعينيك إلى اللون الأصفر.

ويحدث اليرقان عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين في نظامك، وهو صبغة صفراء تنتج عن تكسر خلايا الدم الحمراء في الكبد، وفي ظل الظروف العادية، يتخلص الكبد من البيليروبين مع خلايا الدم الحمراء القديمة.

نظرًا لأن هذا الصباغ أصفر، فإن وجود الكثير منه يمكن أن يتسبب أيضًا في تحول الجلد وبياض العين إلى نفس اللون، وعلى الرغم من أن الباراسيتامول يمكن أن يتسبب في بعض الحالات في الإصابة باليرقان، إلا أنه ليس من الآثار الجانبية الشائعة.